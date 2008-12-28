Politika değişiyor!



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 11 yıldan bu yana sürdürdüğü görevinde dünyaca ünlü birçok futbolcu transfer etti.



Ortega, Rebrov, Anelka, Appiah, Van Hooijdonk, Revivo, Rapaiç, Kezman, Alex, Roberto Carlos, Emre Belözoğlu ve Güiza gibi yıldızlar bu süre içinde Sarı-Lacivertli formayı giydi.



Ancak taraftarı heyecanlandıran transferlerin neredeyse tamamı sezon başında yapıldı. Yani Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe ara transfere hiç sıcak yaklaşmadı. Şimdiye kadar devre arasında en fazla 3 oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya, bu politikasını ilk kez değiştirecek.



Kadroyu yeterli bulan İspanyol Teknik Direktör Luis Aragones takviye istemese de Sarı-Lacivertli yönetim aynı fikirde değil.



Takımda eksik görülen mevkilere mutlaka oyuncu alacaklarını ifade eden asbaşkanlardan Ali Koç, 15. hafta oynanan Antalyaspor maçından sonra çok hareketli bir dönemin kendilerini beklediğini söylemişti. Hemen akabinde İspanyol teknik adam ile Aziz Yıldırım transferi masaya yatırmış ve Dede lakaplı hoca ikna edilmişti.



Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra artık tüm dikkatini Türkiye Kupası ve Süper Lig'e veren Fenerbahçe, iki kulvarda zirveye çıkacak geniş bir kadro kurmayı hedefliyor. Temaslarına sessizce devam eden Sarı-Lacivertliler, özellikle Anadolu takımlarında kendini gösteren futbolcularla ilgileniyor.



Fenerbahçe'nin gözdesi genç futbolcular



Gelecek vaat eden gençleri rakiplerine kaptırmamak için de transfer gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, öncelikle Ankaragücü'nde oynayan Gökhan Emreciksin'le anlaşma zemini arıyor.



Küçük pürüzlerin giderilmesi halinde 24 yaşındaki futbolcu ile resmî sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Ankarasporlu Özer Hurmacı, Ediz, Sivassporlu Mehmet Yıldız, Musa Aydın, Bursa- sporlu Sercan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye- sporlu kaleci Hasagiç, Kayserisporlu Mehmet Topuz ve Fransa'nın Sochaux takımında forma giyen Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'nin listesindeki diğer futbolcular arasında yer alıyor.



Bunun yanı sıra yabancı bir orta saha oyuncusunun da alınması gündemde. Oysa geçtiğimiz sezon ara transferde sadece Brezilya'nın Santos takımından Şilili Claudio Maldonado alınmıştı. Gökhan Ünal ve Mehmet Topuz için Kayseri-spor'a resmî teklif yapılsa da bu oyuncularla ilgili bir anlaşma sağlanamamıştı. Zaten son 4 sezonda Fenerbahçe, Maldonado'nun dışında yalnızca Anelka'ya imza attırmıştı.