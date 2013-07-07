Polis'ten TKP baskını: 23 gözaltı

Dün gece protesto gösterilerine sahne olan istiklal caddesinde polisin birber gazlı ve tazyikli su ile müdahale edildi. Eylemler sırasında TKP İl Teşkilatı binasının polislerce basıldı, 23 kişinin göz altına alındı.

İstiklal Caddesi 'nde toplanarak barikat kuran göstericiler, polisin müdahalesi üzerine dağıldı. Ara sokaklardan İstiklal Caddesi'ne çıkan göstericiler, caddenin bazı noktalarında çöplerden barikat oluşturarak ateşe verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Göstericiler tekrar ara sokaklara dağıldı.

Bu arada, bazı göstericiler, polisin müdahalesi sırasında kendilerini içeriye almadıkları gerekçesiyle esnafın dükkanlarına taş ve sopalarla zarar verdi.

Öte yandan, polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan Türkiye Komünist Partisi İl Teşkilatı'ndan, aralarında kadınların da olduğu 23 kişiyi gözaltına aldı.