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Yaşam

Polisten sürücülere uyarı: Kuzey ışıklarına bakmayın

Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, doğal ışımalar, İzlanda'da trafik kazalarına neden oluyor

15 Şubat 2017 02:52

Birçok insan için hayranlık uyandırıcı bir doğa olayı olan "Kuzey Işıkları", İzlanda'da trafik kazalarına neden olabiliyor.

İzlanda’da polis araç kullanan kişileri sürüş sırasında “Kuzey Işıkları”na bakmamak konusunda uyardı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan iki olayda polis, araçları dengesiz kullandığını tespit ettiği iki sürücüyü alkollü araç kullanma şüphesiyle durdurdu.Fakat iki olayda da sürücüler “Aurora borealis” yani “Kuzey Işıkları”nı izlerken, daldıklarını ifade ettiler.

İlk olay başkent Reykjavik’de, havaalanına yakın bir yolda gerçekleşti. Polis raporlarına göre sürücü ifadesinde, Kuzey Işıkları’nı gördükten sonra kendini bakmaktan alıkoyamadığını açıkladı. İkinci olayda ise sürücü aynı şekilde gözlerini alamadı ve yoldan çıktı.

Geçtiğimiz senenin Eylül ayında, İzlanda başkent Reykjavik’te insanların “Kuzey Işıkları”nı izleyebilmesi için şehirdeki sokak lambalarını kapatmıştı.

Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar, Kuzey bölgelerinde de gözlemlenebiliyor ve Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor.

Bu büyüleyici görüntüler İzlanda, Rusya, Kanada, Norveç gibi birçok ülkede gözlemlenebiliyor.

Kuzey Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesi ve manyetik alanıyla etkileşime geçmesiyle meydana geliyor.

 

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