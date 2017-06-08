Polisten şiddet gördüğünü söyleyen kadına: Aranızda halledin!

İstanbul Taksim'de bir kafenin ortağı olan Erol Küçük'ün geçen cuma günü aralarında sözlü tartışma yaşadığı bir kadın arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edildi. Genç kadın, Erol Küçük'ü "Nasıl olduğunu anlamadığım bir anda elleri ile kafamı tutarak duvara vurmaya başladı. Kaç kez vurduğunu hatırlamıyorum" diyerek en yakın polis noktasına şikayet etti. Kadının ardından Erol Küçük de polisin yanına geldi. Polis şikayetçi olan ve şiddet gören kadına "Gençler aranızda halledin" diyerek bir işlem yapmadı.

Dihaber'in haberine göre, kafe içinde yaşanan tartışmanın ardından Erol Küçük'ün kendisine saldırdığını belirten genç kadın şunları anlattı:

"Kafamı defalarca duvara vurdu"

"Kafede bulunan diğer kişilerin araya girmesi ile boğazımı bıraktı. Beni başka masaya götürüp oturttular. Ardından Erol Küçük tekrar bana saldırdı. Nasıl olduğunu anlamadığım bir anda elleri ile kafamı tutarak duvara vurmaya başladı. Kaç kez vurduğunu hatırlamıyorum bile. Her yerim kan içinde kaldı. Tırnak izleri yüzümde duruyor halen. Elinden kurtulduktan sonra sakinleşmek için verilen sigarayı dahi tutamıyordum. En sonunda korktum kafeden dışarı çıktım."

Kadın kafeden uzaklaştı, Erol Küçük peşinden geldi

Kafeden koşarak çıktıktan sonra Erol Küçük'ün peşinden geldiğini kaydeden kadın, bulduğu ilk polis noktasına giderek yardım istediğini söyledi. Bu sırada Erol Küçük de polisin yanına geldiğini aktaran genç kadın "Polise beni darp ettiğini söyledim. Ardından ise Erol Küçük'ü tutmasını ve ben gidene kadar bırakmamasını istedim. Polis Erol Küçük'ü tuttu ama darbedildiğimi söylememe rağmen bir şey yapmadı. Sadece bana 'Gençler kendi aranızda halledin' dedi. Daha sonra E.K.'yi bir süre tuttu ve ben de oradan kaçıp eve geldim" diye konuştu.

Tehdit telefonu

Yaşadığı şiddetin etkisini halen üzerinden atamadığını belirten genç kadın, günlerdir kâbuslar gördüğünü ve evde tek başına kalamadığını söyledi. Konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade eden kadın, bunu duyan Erol Küçük'ün kendisini arayıp "Babanı arayıp içki içiyor diyeceğim" şeklinde tehdit ettiğini ardından ise kardeşini aradığını söyledi. Genç kadın, kendisini engellemeye çalıştığını ancak ne olursa olsun şikayetçi olacağını vurguladı.

Ayırmaya çalışan diğer ortak da darp edildi

Yaşananlara tanık olan kafe ortaklarından ses sanatçısı Awaz Baran ise, iddialarla ilgili “Ben olayı ayıran ve darbedilenim. Babasına şikâyet etmek gibi bir saçmalık yok” diyerek, o akşam bir şiddet olayının yaşandığını doğruladı.