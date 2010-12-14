Polisten PETA'ya orantısız nezaket!

HAZAL ÖZVARIŞ / T24

(Fotoğraf: Burçin Korkmaz

Kamera: Begüm Atakan)





T24- Dünyaca ünlü hayvan hakları savunma örgütü PETA, Taksim Meydanı'ında eylem yaptı. Kışın yapılan alışverişlerde kürk alımını engellemek için Türkiye'ye gelen ABD merkezli organizasyon üyesi Ahley Byrne, "polisin kendilerine çok iyi davrandıklarını, hatta yanlarına gelip çok üşüyüp üşümediklerini sorduklarını" söyledi.





PETA eylemcileri ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi izlemek için tıklayın





Fotoğraf: Burçin Korkmaz







Hayvan hakları için eylemler yapan PETA, Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler ifadesinin baş harflerinin kısaltmasından oluşuyor. Yaklaşık iki milyon üye ve destekçisi olan ABD merkezli PETA, eylemcilerinin çıplak protesto gösterileriyle biliniyor.







PETA son eylemini İstanbul'da yaptı. Taksim'deki PETA eylemcileri cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekenlerin yoğun ilgisine karşın, soyunmamışlardı. Kendilerine neden Türkiye'de çıplak eylem yapmadıklarını sorduk, “Yasalara uygun davranmak istedik. Eylemimizi sürdürebileceğimizden emin olmak için...” faslında bir cevap aldık.





Peki polis? Üniversiteli gençlere orantısız bir şiddet uygulamaktan çekinmeyen polis PETA eylemcilerine nasıl davranmıştı. Gülümseyen aktivist Ashley Byrne’ın yanıtı “Polis kötü davranmadı, sadece üşümemizden endişelendi” oldu.











Türk polisinden “orantısız” bir nezaket gördüklerinin farkında olmayan PETA'cılarla, onlar soğuktan titrerken yaptığımız ayak üstü sohbet şöyle:



Türkiye'ye hoşgeldiniz. Öncelikle, neden İstanbul'a gelmek için bu zamanları seçtiniz? Genel bir eylem mi yoksa dikkat çekmek istediğiniz özel bir durum var mı?



Kış olduğunu biliyoruz ve umuyoruz ki alışveriş yapan insanlar, soğuk havada kıyafet alanlar merhamet göstererek hayvan kürklerine para haracamazlar. Çünkü şu an çok fazla seçenek var. Sıcak tutan, modaya uygun ve çevre için daha iyi ürünler. Artık hayvan derisi giymek için mazeretleri yok.



Türkiye'de hayvanlara tecavüze karşı eylemler yapılıyor. Bunlardan haberdar mısınız?



Evet bazı şeyler duydum bu konu hakkında fakat çok şey bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, dünyanın her yerinde hayvanlar korunmayı hak ediyor. Ve Türkiye'deki insanlar bize karşı çok kibardı. Burdaki insanlar hayvanlara yapılanları öğrenmek için çok istekli. Yardım etmek istiyorlar.





Peki, PETA'yı biraz da çıplak yaptığınız eylemlerden tanıyoruz. Türkiye'de ise giyiniksiniz. Neden?





Bunu yasaya uygun olmak için yaptık. Gelmeden önce yerel yasaları kontrol ettik. Yasaları takip ettiğimizden emin olmak için de Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile çalıştık.

Burda kalabileceğimizden ve neden bunu yaptığımızın duyulmasından emin olmak istedik. Çünkü böyle bir şey yaptığımızda insanların şaşıracağını ve ilgi göstereceklerini biliyorduk. Sadece şaşırmakla kalmayıp, mesajımıza da dikkat etmelerini ve hayvanların çektiği acıdan bahsedebileceklerinden emin olmak istedik.











Polislerin size herhangi bir tepkisi oldu mu? En son Başbakan Erdoğan'ı protesto etmek isteyen öğrencilere saldırıldı. Sizlere nasıl davrandılar?





Polisler, aslında bizim üşümemiz hakkında endişelendi. Herhangi bir problem yaşamadık. Yanımıza geliip "çok üşüyüp üşümediğmizi" sordular.





Eylem programınız nedir? Başka yerlere de gitmeyi düşünüyor musunuz?





Biz aslında bir çok ülkeyi içeren bir tura çıktık. Geçen hafta Madrid'deydik, sonra Paris ve Viyena. Bundan sonra da Roma'ya gideceğiz. Her gittiğimiz ülkede farklı tiplerde eylemler yapıyoruz. Ve her eylemde insanlardan hayvan derilerini gardıroplarının dışınında tutmalarını istiyoruz.









2 PETA eylemcisi olarak buraya geldiniz? Öğrenebilir miyiz, siz kimsiniz?





Ben ve Emily PETA için tam zamanlı çalışıyoruz. İkimiz de kendi yaşadığımzı ülkelerde çeşitli eylemlere katılıyoruz. Bazen de yurt dışına çıkıyoruz. Her sene insanların hayvanlara karşı "nazik" seçimler yapması için yüzlerce kez harekete geçiyoruz. İnsanlar nazik ve eğer hayvanlara işkence edildiğini ve kürkleri için öldürüldüklerini bilseler, asla kürkleri satın almazlar. PETA'nın çabalarının karşılığını görüyoruz. Müşteriler, özellikle ABD'deki ve Kanada'daki genç insanlar ve tasarımcılar her zamankinden daha fazla karşı çıkıyorlar.





Yaptığınız bu eylemin bir şeyleri değiştireceğine inanıyor musunuz?



Evet inanıyorum. En azından, hayvan haklarına insanların dikkat çekiyoruz. İnsanlar eylemlerden sonra bizi eylemdeyken gördüklerini söyleyen mailler atıyorlar ve merak edip internetteki videoları izliyorlar. Görünürlük kazanması açısından başarılıydı. Burdaki yerel hayvan hakları savunucusu örgütlerle iletişime geçecekler.













