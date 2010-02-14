Polisten Kürtçe anons

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Ateş yakıp, barikat kurdular

Esnaf BDP'lileri linç edecekti

Cizre'de Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 şubat öncesinde eylem yapan bir grup, Cizre-İdil kara yolunu trafiğe kapattı.Polis, yola taş yığınıyla barikat kurup yolu trafiğe kapatan gruptakilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Müdahale üzerine Cudi ve Nur mahallelerinin ara sokaklarına kaçanların beklemeye devam ettiğini gören polis, göstericilere Kürtçe anons yaparak dağılmaları yönünde uyardı.Gruptakilere ve ailelerine yönelik Türkçe ve Kürtçe olarak yapılan anonsta, ''Sevgili Cizreli anne ve babalar, çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızın kalem tutması gereken elleri taş tutmasın, kötü amaçlı insanların çocuklarınızı kullanmasına izin vermeyin'' denildi.Çevik kuvvet ekipleri, olası olaylara karşı ilçenin birçok yerinde güvenlik önlemlerini artırdı.Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde de yollara barikat kuran göstericiler iş yerlerini taşladı.Terör örgütü elebaşının yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek Hakkari kent merkezinde basın açıklaması yapmak isteyen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyeleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki parti binasının önünde toplandı.Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin de aralarında bulunduğu grup, belediye başkanlığına kadar slogan atarak yürüdü.Burada yapılan basın açıklamasının ardından kent merkezinden Dağgöl Mahallesi'ne doğru yürümeye başlayan bir grup, ateş yakıp yollara barikat kurdu.Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunduğu göstericilerin ara sokaklara dağıldığı, eylemlerini sürdürdüğü gözlendi.Yüksekova'da Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan BDP üyeleri, terör örgütü elebaşının yakalanmasını bahane ederek yürüyüş yaptı.Yürüyüş sırasında, bir grup, Mustazaf-Der Yüksekova Şubesi ile ATM'leri ve bazı iş yerlerini taşladı.Eski Cezaevi Kavşağı'ndaki basın açıklamasının ardından Cengiz Topel Caddesi'nde taşkınlık yapan göstericilere polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan ve yola barikat kuran göstericilerin eylemleri sürüyor.Bu arada, iş yerlerini taşlayan göstericilere tepki gösteren bir esnaf, BDP'li yöneticilerin müdahalesiyle linç edilmekten kurtuldu.