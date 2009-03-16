T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polisten kontör dolandırıcılığı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonlarına gönderdiği SMS ile vatandaşları kontör dolandırıcılığına karşı uyardı.

16 Mart 2009 02:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonlarına gönderdiği SMS ile vatandaşları kontör dolandırıcılığına karşı uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gönderilen ve kontör dolandırıcılığına karşı uyarı niteliğindeki kısa mesajda, "Sizi arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve çeşitli bahanelerle kontör göndermenizi isteyen kişilere itibar etmeyiniz" denildi.

Son günlerde sıkça rastlanan kontör dolandırıcılığında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, önceden tespit ettikleri telefon numarasını arayarak veya çağrı bırakarak vatandaşlardan en yakın petrol istasyonu, market veya telefon bayisinden kontör almalarını istiyorlar.

Mağdurlardan aldıkları kontör şifrelerini bilgisayarlarına yükleyen dolandırıcılar, bu kontörleri parça parça satıyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24