Polisten kontör dolandırıcılığı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonlarına gönderdiği SMS ile vatandaşları kontör dolandırıcılığına karşı uyardı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gönderilen ve kontör dolandırıcılığına karşı uyarı niteliğindeki kısa mesajda, "Sizi arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve çeşitli bahanelerle kontör göndermenizi isteyen kişilere itibar etmeyiniz" denildi.



Son günlerde sıkça rastlanan kontör dolandırıcılığında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, önceden tespit ettikleri telefon numarasını arayarak veya çağrı bırakarak vatandaşlardan en yakın petrol istasyonu, market veya telefon bayisinden kontör almalarını istiyorlar.



Mağdurlardan aldıkları kontör şifrelerini bilgisayarlarına yükleyen dolandırıcılar, bu kontörleri parça parça satıyorlar.

