Polisten kafe sahibine öldüresiye dayak

Kartal'da kız arkadaşıyla gittiği kafede büyük bardakla çay gelmesine kızan sivil polis kafe sahibiyle tartıştı. Ardından çağırdığı dört arkadaşıyla da kafe sahibini mutfak bölümüne sokarak komalık etti..



İstanbul Kartal'da büyük bardakla çay gelmesine kızan ve sivil polis olduğunu söyleyen müşteri, 4 polis arkadaşıyla kafe sahibini hastanelik etti. Ağır yaralanan işletmeci beyin kanaması geçirdi.



Yankı Sokak'ta bulunan bir kafede geçtiğimiz cumartesi 15.00'te meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Kafe sahibi Serhat Eyüpoğlu (32), kız arkadaşıyla birlikte içtiği çayın parasını ödemek istemeyen bir müşteri ile tartıştı. Küçük bardakla çay istemesine rağmen, çayın büyük bardakla geldiğini belirten müşteri, sivil polis olduğunu söyleyip "Ücreti ödemeyeceğim. Küçük bardakla çay istedim, büyük geldi. Ben polisim, bir de hesap mı ödeyeceğim" dedi.



Arkadaşlarını çağırdı



Bunun üzerine Serhat Eyüpoğlu ile polis olduğunu söyleyen müşteri arasında küçük çaplı bir kavga yaşandı. Araya giren kafe çalışanlarının ayırmasından sonra kız arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan müşteri, cep telefonuyla bazı arkadaşlarını aradı.



Kafe sahibiyle tartışan müşteri, bir süre sonra sivil polis olduklarını söyleyen 4 arkadaşıyla birlikte kafeye girdi. Eyüpoğlu'nu kafenin mutfağına sokan 5 kişi, Eyüpoğlu'nu öldüresiye dövdü. Kafasına telsizle darbe alan Eyüpoğlu, yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kafeye gelen Serhat Eyüpoğlu'nun babası Yılmaz Eyüpoğlu, oğlunu taksi ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



İki yıllık evli olduğu bildirilen genç adamın, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Olayın ardından baba Eyüpoğlu, saldırgan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Eyüpoğlu, olaydan sonra şikâyetçi olmamaları için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki polisler tarafından tehdit edildiklerini de söyledi.



Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kafede olay çıkaran ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da görevli olan Bülent adlı polis memurunun, ifadesi alındı. Diğer saldırganların belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. Saldırgan polisin, "Bana kafa attı. Onun için beyin kanaması geçirmiştir" dediği öğrenildi.

