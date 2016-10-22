T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten kaçtı, karakola sığındı!

Trabzon'da polisin takip ettiği uyuşturucu satıcısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

22 Ekim 2016 15:52

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçan uyuşturucu satıcısı kendisini takip edenlerden kaçıp polis karakoluna sığınarak yardım isteyince gerçeği karakolda öğrendi.

Polis ekipleri E.K. isimli şahsın kendisine ait araç içerisinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, E.K'nin sürmüş olduğu aracı takip etmeye başladı. Fatih mahallesinden başlayan takip bir süre sonra kovalamacaya döndü.

 

"Kimliği belirsiz kişilerce takip ediliyorum"

 

Hürriyet'in haberine göre; E.K., kendisinin takip edildiğini fark edince aracı ile kaçmayı sürdürdü. Bu sırada arabanın camından uyuşturucu maddeleri atan şahıs, kendisini takip edenlerden kurtulmak için Uzunsokak caddesinde bulunan Çarşı Polis Merkezi'ne sığınarak polislere, "Kimliği belirsiz kişiler tarafından takip ediliyorum" dedi.

Kendisini takip eden polisler karakola gelince gerçek ortaya çıktı. E.K'nın kaçış sırasında arabadan attığı 100 adet uyuşturucu hap ile 14 gram Bonzai isimli uyuşturucu madde ise attığı yolda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi.

ETİKETLER

uyuşturucupoliskarakol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24