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Polisten kaçmaya çalıştı; 'Survivor Taner' gözaltında!

Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması ise büyük tepki topladı

31 Aralık 2016 11:46

Survivor yarışmasındaki hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı. Taner, bir simitçide alıkoyduğu genç bir kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya teşebbüs etti. Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre, yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da çeşitli olaylara adı karışan Taner, bir simitçide alıkoyduğu genç bir kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya teşebbüs etti. Taner'in kaçması üzerine bölgedeki polisler alarma geçti.

Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Taner, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması ise büyük tepki topladı.

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Taner Tolga Tarlacısimitçiİstiklal CaddesiGüven TimiBeyoğlu Asayiş Büro Amirliği

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