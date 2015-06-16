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Yaşam

Polisten kaçarken uçurumdan düştü!

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilmesi ile birlikte kurtarma operasyonu başlatıldı

16 Haziran 2015 10:08

Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa'da market hırsızlığına karıştığı iddia edilen iki şahıstan biri polisten kaçarken 30 metre yüksekten uçuruma düştü.

Olay, Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi Başak Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bir marketten hırsızlık ihbarı aldı. Markete giderek şahısların kimliğini tespit eden polis ekipleri hırsızlık şüphesi ile 2 kişinin peşine düştü.

Hırsızlığa karıştığı iddia edilen şüpheliler için arama çalışması başlatan polis ekiplerinden kaçmayı başaran E.B. ve arkadaşı bir süre sonra izini kaybettirdi.

 

30 metre yükseklikten uçuruma düştü

 

İzlerini kaybetmeyi başaran şahıslardan E. B. Hürriyet Mahallesi Başak Sokakta bulunan bir evin bahçesine giriş yaptı. Bahçede birilerinin dolaştığını ve yardım istediğini fark eden ev sahibi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B'nin 30 metre yükseklikten uçuruma düştüğünü tespit etti.

 

Kurtarma operasyonu düzenlendi

 

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilmesi ile birlikte kurtarma operasyonu başlatıldı. E.B, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Operasyonun ardından polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.

Öte yandan ismi henüz belirlenemeyen diğer zanlı izini kaybettirirken, polis ekipleri E.B.’nin arkadaşını arıyor.

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