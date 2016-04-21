Polisten kaçan sürücü Düzce'yi birbirine kattı

Düzce'de, polisin ’Dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sırasında aracı terk edip yanındaki arkadaşıyla kaçtı. Sürücü bir evin bahçesinde saklanırken bulundu, arkadaşı aranıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, polis ekipleri, İstanbul Caddesi Valilik Kavşağı’nda 34 LPE 76 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü, polisin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polisler, otomobilin peşinden gitti. Bir süre sonra içinde 2 kişi bulunan otomobil, Konuralp Sokak’ta terk edilmiş bulundu.

Polisler, silahlarını çekip çevrede arama başlattı. Onlarca polisin yaptığı arama sonunda sürücü Murat E., iki sokak ileride bir evin bahçesinde saklanırken bulundu. Gözaltına alınmak istenen Murat E., polise direndi. Polisin, biber gazı kullanıp güçlükle ellerini kelepçelediği sürücü, ekip aracına bindirilerek Emniyet’e götürüldü. Terk edilen otomobil de incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne çekildi. Murat E.’nin, uyuşturucu bulundurduğu için polisten kaçtığı ileri sürüldü. Kaçan diğer kişiyi arayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.