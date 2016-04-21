T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten kaçan sürücü Düzce'yi birbirine kattı

Polisin, biber gazı kullanıp güçlükle ellerini kelepçelediği sürücü, ekip aracına bindirilerek Emniyet’e götürüldü

21 Nisan 2016 20:14

Düzce'de, polisin ’Dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sırasında aracı terk edip yanındaki arkadaşıyla kaçtı. Sürücü bir evin bahçesinde saklanırken bulundu, arkadaşı aranıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, polis ekipleri, İstanbul Caddesi Valilik Kavşağı’nda 34 LPE 76 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü, polisin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polisler, otomobilin peşinden gitti. Bir süre sonra içinde 2 kişi bulunan otomobil, Konuralp Sokak’ta terk edilmiş bulundu.

Polisler, silahlarını çekip çevrede arama başlattı. Onlarca polisin yaptığı arama sonunda sürücü Murat E., iki sokak ileride bir evin bahçesinde saklanırken bulundu. Gözaltına alınmak istenen Murat E., polise direndi. Polisin, biber gazı kullanıp güçlükle ellerini kelepçelediği sürücü, ekip aracına bindirilerek Emniyet’e götürüldü. Terk edilen otomobil de incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne çekildi. Murat E.’nin, uyuşturucu bulundurduğu için polisten kaçtığı ileri sürüldü. Kaçan diğer kişiyi arayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

ETİKETLER

düzcepolisdirenmegözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24