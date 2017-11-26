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Polisten kaçan otomobil takla attı: 4 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil, kovalamaca sırasında takla attı, 4 kişi yaralandı

26 Kasım 2017 05:09

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil, kovalamaca sırasında takla attı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı sıralarında Kardeşler Mahallesi Üniversite- TOKİ yolunda meydana geldi. Polis Meslek Yüksek Okulu önünde uygulama yapan polis ekipleri, Faruk O. (25), yönetimindeki 06 YRZ 47 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak Faruk O., yoluna devam etti. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Faruk O.’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Faruk O. ile eşi Esra O. (22), Furkan Y. (26) ve eşi Ece Ayşe Y. (19) hafif yaralandı.
Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, polisin araç içerisinde yaptığı incelemede, içki şişeleri bulundu.

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