T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten kaçan otomobil, bomba paniğine neden oldu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki Suriye uyruklu 2 kişi, kaçmaya çalıştı

28 Ekim 2017 19:52

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin \'dur\' ihtarına uymayan otomobildeki Suriye uyruklu 2 kişi, kaçmaya çalıştı. Polis şüphelileri gözaltına alırken, patlayıcı madde bulunma ihtimaline karşı arama yapılan otomobilde suç unsuruna rastlanmadı.
Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi\'nde meydana geldi. Polis, 10 No\'lu Cadde üzerinde yaptığı denetimlerde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 27 MM 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayan otomobil, trafik ışıklarında araç yoğunluğuna takılınca içinden inen 2 kişi kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamaca ardından Suriyeli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde patlayıcı madde olmasından şüphelenen ekipler, caddeyi araç trafiğine kapatarak özel harekat polislerinin de yardımı ile çevre güvenliği aldı. gelen uzman ekip yaptığı çalışmalarda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis, şüphelileri sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürürken, cadde otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPSuriyePolisOlayGüneş MahallesiNo CaddeMMPolisinSuriyeli 2OtomobildeEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24