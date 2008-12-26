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Polisten itiraf: Dink cinayetinden haberdardık

Dink cinayetinin olduğu tarihte Trabzon'da görev yapan poli Zenit, 'Hayal'in Dink'i öldürme planından haberdardık' dedi

26 Aralık 2008 02:00

Hrant Dink cinayetinin olduğu tarihte Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde istihbaratçı olarak görev yapan ve Erhan Tuncel'i muhbir olarak kullanan polis memuru Muhittin Zenit, bomba ifadelerde bulundu. Zenit, "cinayetten haberdardık" dedi. 
 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında, polis memuru Muhittin Zenit'in talimatla ifadesi alındı. Ankara'da bulunduğu sürede kendisine tahsis edilen iki polis koruması ile Ankara Adalet Sarayı'na gelen Zenit'in ifadesini, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi aldı.

Hrant Dink cinayetinin olduğu tarihte Trabzon Emniyet Müdürlüğünde istihbaratçı olarak görev yapan polis memuru Zenit'in ifadesinin, "tanık" sıfatıyla alındığı öğrenildi.
Zenit ifadesinde "Tuncel'in ajanlıktan çıkarıldığını bilmiyordum. Hayal'in Dink'i öldürme planından haberdardık" dedi.

 

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