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Yaşam

Polisten ilk yardım dersi!

Tekirdağ'da polis, camide namazın ardından sinir krizi geçiren parkinson hastası adamı kollarına basarak sakinleştirmeye çalıştı

02 Nisan 2009 03:00

Tekirdağ'da parkinson hastası olduğu öğrenilen ve gittiği camide kıldığı namazın ardından sinir krizi geçiren 35 yaşındaki Hamza Aşkın Yıldızhan'ı polis ekipleri kollarına basarak zapt etmeye çalıştı.

İkindi namazını kılmak için Merkez Rüstem Paşa Camii'ne giden Hamza Aşkın Yıldızhan, namazın ardından caminin girişinde sinir krizi geçirmeye başladı. Bunun üzerine cami cemaatinin haber vermesiyle gelen polis, ``Ben deli değilim'' diye bağırarak kafasını zemine vuran Yıldızhan'ı ayaklarıyla kollarına basarak zapt etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldızhan'ı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldızhan'ın sinir krizini atlattığı bildirildi. Yıldızhan'ın sakinleştireci haplardınan almadığı için kriz geçirdiği öğrenildi.


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