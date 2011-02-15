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Polisten Hakkarili çocuklara 'komik' anons

Abdullah Öcalan’ın, 15 Şubat'ta Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümünde Hakkari'de gruplar toplandı.

15 Şubat 2011 02:00


T24- Hakkari’de polis, izinsiz gösteri yapan çoğunluğu çocuklardan oluşan grupları, "Çocuklar evinize dağılın, Hakkari bu yıl da ÖSS’de sonuncu oldu, gidin ders çalışın" şeklindeki anonslarla uyardı.

Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Abdullah Öcalan’ın, 15 Şubat'ta Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümünde toplanan ve büyük bölümü çocuklardan oluşan gruplar, çeşitli mahallelerde, barikat kurup ateş yaktı.

Olay yerine gelen polise de taş ve molotofkokteyli ile saldıran gruplara, basınçlı su ve biber gazıyla müdahele edildi.

Öte yandan polis gösterilerin yapıldığı mahallelerde zırhlı araçlardan, "Çocuklar evinize dağılın, Hakkari bu yıl da ÖSS’de sonuncu oldu. Gidin, ders çalışın" anonsu yaparak, göstericileri uyardı.

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