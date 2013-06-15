Polis müdahale etti, Gezi Parkı boşaldı, çadırlar ve flamalar söküldü!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarına kadar süre tanıdığı Gezi Parkı'ndaki protestoculara polis akşam saatlerinde müdahale etti. Müdahale sırasında yaralanmalar olurken Gezi Parkıdireniş yaşanmadan boşaldı, protestocular Divan Oteli'ne ve Elmadağ'da çeşitli yerlere sığındılar. Müdahalenin ardından gazetecilerin de sokulmadığı parka iş makineleri eşliğinde giren belediye ekipleri çadırları, pankartları ve flamaları söktüler. Polis müdahalesi sırasında ve sonrasında İstiklal Caddesi, Kazancı Yokuşu, Sıraselviler, Gümüşsuyu ve Harbiye yönlerinden Taksim Meydanı'na ulaşıma izin verilmedi, çıkışlar TOMA araçları ve yer yer tazyikli su ve gaz bombalarıyla engellendi. İstanbul Valiliği, müdahale sırasında 29 kişinin yaralandığını, ancak "ağır bir vaka bulunmadığını" açıkladı.

Erdoğan'ın Ankara'daki konuşmasında bir gün süre vermesinin ardından sürpriz olarak karşılanan müdahale öncesinde polis 20:10'da "Kanunsuz eylem yapıyorsunuz, son uyarımız, dağılın" anonsları yaptı ve ardında parkta bulunan yaşlı, kadın ve çocukların dışarı çıkarılması gerektiğini duyurdu. Bu anonsun ardından 20:50 sıralarında Gezi Parkı'na müdahale başladı. TOMA araçları, bugün protestocular tarafından bariyerlerin kaldırıldığı Gezi Parkı'nın girişine su sıkmaya başladı. TOMA'ların arkasında yer alan çevik kuvvet ekipleri de parka girdi. Biber gazından etkilenenler çevre otellere sığındı.

Parka müdahale sürerken İstiklal Caddesi'nden Taksim'e çıkılmasına izin verilmedi. Müdahalenin ardından Gezi Parkı önemli ölçüde boşaldı. Müdahale sırasında yaralananlar oldu, durumu ciddi görülen bir kişi ambulansla hastaneye nakledildi.

Dakika dakika Gezi Parkı müdahalesi

23:04

15.06.2013

Polis Divan Otel'i zorluyor

Çevik kuvvet polisleri göstericilerin sığındığı Divan Oteli'nin içine girmek için kapıları zorluyor... (Fotoğraf: Reuters)

22:56

15.06.2013

Piyano da polisin elinde!

Gezi Parkı direnişçilerinin son günlerde sık sık yaptığı piyano resitallerinde kullanılan piyanoya da polis el koydu.



22:33

15.06.2013

Taksim'de polisin biber gazlı ve tazyikli suyla müdahalesi sırasında bazı eylemciler Tarlabaşı ve İstiklal Caddesi yönüne kaçtı. İstiklal Caddesi'nde toplanan gruplara tazyikli suyla müdahale edildi. DHA



22:30

15.06.2013

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , özel uçak "ANA" ile saat 21.10'da İstanbul'a geldi. Başbakan Erdoğan'ı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan da İstanbul'a geldi.



22:17

15.06.2013

Divan'da yaralı çocuklar

Polisin Gezi Parkı'na müdahalesinden sonra yüzlerce kişi Divan Oteli’ne sığnıdı. Bunun üzerine polis otelin içine de gaz sıktı. Binanın içinin tamamı gaz dolarken, göstericiler hem zemin katta, hem de alt katta bulunan konferans salonlarına sığındı. Aralarında çok sayıda çocuk, kadın ve engellinin bulunduğu onlarca kişi, havalandırmanın bulunmadığı konferans salonlarında yere yığıldı. Bu sırada bazı göstericiler baygınlık geçirdi. Bazı kişiler otelin önüne çıkıp bayrak açtı ve İstiklal Marşı'nı söyledi. Bu arada Divan Otele ambulans çağrıldı. Aralarında bir çocuğun da olduğu bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bu arada çok sayıda kişi otelin içindeki bekleyişini sürdürüyor.

21:53

15.06.2013

İlk müdahale sırasında Gezi Parkı içindeki revirlere doğru 100'den fazla polisin girdiği görüldü. Revirlerde tedavi olanlar sedyelerle taşınmaya çalışıldı. Talimane tarafına doğru kaçarak polise taş atanlara karşı plastik mermi kullanıldığı görüldü. Talimhane bölgesi şu an daha sakin görünüyor...



21:51

15.06.2013

Park içinde yaralananlar var...

Taksim Gezi Parkı'na polisin müdahalesi sırasında yaşananlar kameralara yaşandı. Gezi Parkı'ndan ilk kaçanların seyyar satıcılar olduğu görüldü. Eylemciler gaz bombalarının oluşturduğu sis bulutu arasında parktan çıktı. Bu sırada yaralananlar olduğu görüldü... DHA



21:49

15.06.2013

Radyoevi önünde polis müdahalesi

Polis Harbiye'deki İstanbul Radyoevi'nin önüne gaz atıyor. Burada toplanan kalabalık ise sloganlar atarak polisi protesto ediyor...



21:46

15.06.2013

İstiklal Caddesi girişinde TOMA'larla müdahale

İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan kalabalık gruba polis TOMA'lardan su sıkarak engel oluyor...

21:41

15.06.2013

Belediye ekiplerinin de Park içine girdikleri belirtiliyor. Gezi Parkı içindeki eylemciler ppolise "Bize gaz ve su sıkmayın, barışçıl eylemler yapıyoruz" diyor.



21:40

15.06.2013

Gezi Parkı'nda iş makineleri

Gezi Parkı içine giren iş makineleri çadırları, standları kaldırıyor. POlisin park çevresinde ve özellikle Divan Otel çevresindeki müdahalesi sürüyor.



21:29

15.06.2013

Divan Otel'in içine gaz bombası

Gezi Parkı'na polis müdahalesi sırasında park içinden ve çevresinden kaçarak Dİvan Oteli'ne sığınan göstericiler zor anlar yaşıyor... Polisin otelin içine de gaz bombası attığı ve çok sayıda göstericinin sığındığı otel lobisinde ve üst katlarda zor anların yaşandığı belirtiilyor...



21:24

15.06.2013

Gezi Parkı'na polis müdahalesi...

Gezi Parkı eylemlerinin 19. gününde polis bir kez daha Gezi Parkı'nın içine müdahale etti... Polis, Taksim Meydanı'nda toplanan kalabalığa ve Gezi Parkı'ndaki eylemcilere saat saat 20.15'ten itibaren uyarı anonslarında bulundu. Polis, "Bu yaptığımız son uyarılardır. Gezi Parkı'nı terk edin", "Dağılmanız için yeterli süre verilmiştir. Aranızdaki provokatörlere inanmayın", "Kamuya açık alanı işgal edemezsiniz. Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar oradan uzaklaşın" şeklinde anonslar yaptı. Ancak kalabalık dağılmadı. Bunun üzerine polis akşam ezanının hemen ardından saat 20.50 sıralarında müdahaleye başladı. İlk olarak TOMA'lar ile su sıkılarak meydandakileri uzaklaştırdı. Ardından gaz da kullanılarak Gezi Parkı'na girdi. Polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile Gezi Parkı'na müdahalede bulundu. Bu sırada sık sık, "Tarlabaşı'na doğru meydanı boşaltalım" anonsları yapıldı. Eylemcilerden bazı kişilerin polise, taş attığı görüldü. Polisin girmesinin hemen ardından bir ambulans da Gezi Parkı'na geldi. Bir kamyonun da Gezi Parkı'nın yanında olduğu görüldü. Polisin müdahalesi sürüyor.



21:22

15.06.2013

Divan Oteli'ne çok sayıda göstericinin sığındığı ve polisin otelin içi de dahil olmak üzere çevrede çok yoğun gaz bombası kullandığı belirtiliyor... Radikal'e bilgi veren Divan Oteli içindeki bir eylemci, otel içinde nefes almanın giderek zorlaştığını ve çok sayıda insanın zor durumda olduğunu söyledi.



21:15

15.06.2013

İstiklal Caddesi'nde polis müdahalesini protesto için toplanan kalabalığa da TOMA'lardan su sıkılıyor.



21:12

15.06.2013

Saat 20.50 civarında başlayan polis müdahalesinin ardından polis, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nı tamamen kontrol altına aldı. Müdahale şu an devam ediyor. Özellikle Gezi Parkı içinde yaralananlar olduğu belirtilirken, polis gazetecilerin ve gönüllü doktorların da parka girmesine izin vermiyor. İstiklal Caddesi ve Talimhane yönlerinde de polisin bazı gruplara müdahale ettiği görülüyor...



21:08

15.06.2013

Gezi Parkı içindeki polisler çadırlara ve flamalara müdahale ederek topluyor.



21:05

15.06.2013

Polis yoğun miktarda biber gazı kullanıyor. Gezi Parkı'nın üstünü beyaz duman kaplamış durumda... Sıraselviler ve İstiklal Caddesi üzerinde de gaz bulutu var...



21:01

15.06.2013

Bazı göstericilerin ara sokaklarda bir araya gelmeye çalıştıkları belirtiliyor...



21:01

15.06.2013

Polis Sıraselviler ve İstiklal Caddesi bölgesine de müdahale etmeye başladı...



20:59

15.06.2013

Polis, Gezi Parkı'na girdi



20:56

15.06.2013

Polis gaz bombaları ve tazyikli suyla Gezi Parkı'na müdahale ediyor. Polis araçları ve çevik kuvvet polisleri park içine girmiş durumda



20:56

15.06.2013

Polis Gezi Parkı içine ve tüm Taksim Meydanı'na müdahale ediyor



20:51

15.06.2013

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na tazyikli su ve gazlı müdahale başladı...



20:34

15.06.2013

Polis, Gezi Parkı'na yönelik olarak eyleminize son verin ve alanı boşaltın çağrısı yapıyor. Megafonla göstericilere seslenen polis yetkilileri aksi takdirde müdahale olacağını söylüyor...

