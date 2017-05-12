Polisten 'cihat hapı' laboratuvarına baskın

Yusuf Özkan

Hollanda'nın Limburg eyaletindeki Brunssum kasabasında, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Nusra militanları tarafından kullanıldığı için "cihat hapı" olarak adlandırılan captagon üreten bir laboratuvar ele geçirdi.

Polis, uyuşturucu laboratuvarının Orta Doğu kaynaklı radikal İslamcı örgütlerle bağlantısını araştırıyor.

Polisin Brunssum kasabasındaki laboratuvara yaptığı baskında 80 kilo captagon hapı ele geçirildi.

Uyuşturucu laboratuvarında, diğer sert uyuşturucular ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemenin yanı sıra 3 adet de silah bulundu.

Polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha önce polis tarafından arandığı belirtilen 2 kişi ise baskından önce kaçtı.

Bilinen bir uyuşturucu türü değil

Hollanda polisine göre, ülkede ekstazi üretimi ve satışı biliniyor ancak captagon bilinen bir uyuşturucu türü değil. Cihatçı gruplarla birlikte son 2 yılda Avrupa'da görülmeye başlandı.

Polise göre, bu haplar genellikle Ortadoğu'da IŞİD ve El Nusra Cephesi gibi radikal örgütler tarafından kullanılıyor.

Radikal İslamcı örgütler, yorgunluk ve korku gibi duyguları bastırdığı için, daha uzun süre savaşabilmeleri için militanlarına captagon veriyor.

Avrupa Birliği Polis Örgütü (Europol), radikal grupların Avrupa'daki suç örgütleri ile bağlantılı olduğunu rapor etmişti.

Hollanda polisi, uyuşturucu kaçakçılarının radikal İslamcı örgütlerle bağlantısının araştırıldığını açıkladı.

Bu hafta başında da İtalya'nın Cenova limanında, radikal İslamcılar tarafından kullanılan ve "mücadele ilacı" adı verilen milyonlarca Tramadol ağrı kesici ele geçirilmişti.

İtalyan polisi, 3 konteyner dolusu ilaca el koymuştu.