Polisten çiftçiye tekme!

Tokat’ta Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu öncesi mevcut başkan Yalçın Bekler ile eski başkan Cemalettin Uzamış taraftarları birbirine girdi. Çıkan olaylara polisin yere düşen çiftçiye tekme atması tepki çekti.

Gerginlik yaşandı

78 bin üyesi bulunan Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 64’üncü olağan mali genel kurulu dün sabah saatlerinde kooperatif binasında başladı. Çok sayıda polisin görev aldığı mali kurulda mevcut başkan Yalçın Bekler ile eski başkan Cemalettin Uzamış’ın taraftarları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Kooperatif üyeleri kurula katılmak için kayıt işleminde bulunurken, Cemalettin Uzamış tarafları kendi isimlerinin listede yer almadığını ve kayıt yaptıramadıklarını öne sürerek bu duruma tepki gösterdi. Burada açıklama yapan eski başkan Uzamış ise, kooperatif bahçesinde yapılan kongrenin kooperatifin keyfine göre yapıldığını belirterek, “Kongre kesinlikle geçerli değildir. Tarım İl Müdürlüğü taraf olmuştur, konuyu mahkemeye götüreceğiz” dedi.

Daha sonra Cemalettin Uzamış taraftarları mali kurulu protesto etmek için alanı terk ederken karşı tarafla aralarında sözlü sataşma yaşandı. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri her iki taraf üyelerine müdahalede bulundu. Müdahale sonrası iki taraf üyeleri de etrafa kaçışırken, bir kişi polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Cemalettin Uzamış taraftarları, gözaltına alınan kişinin serbest bırakılması için polis aracının yanına koştu. Bu sırada polis ekipleri gruba yeniden müdahalede bulundu. 1 kişinin gözaltına alındığı mali kurul gerekli çoğunlunluk sağlandıktan sonra gerçekleştirildi. Kooperatif Başkanı Yalçın Bekler, olaylara ilişkin, karşı tarafın genel kurulu provoke etmek için ellerinden geleni yaptığını ileri sürdü.

‘30 yıl görev yaptılar size bir şey veremediler’

Turhal’da Pancar Ekicileri Mali Kongresi çoğunluk sağlanarak yapıldı. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler, “30 yıl görevde kalanlar, sizlere hiçbir şey vermeyenler, Şekerbank hissesini satanlar, Kayseri Şeker Fabrikası hissesini satanlar, Olca Salça Fabrikası’nı satanlar, Şeker Sigorta hissesini satanlar, yem fabrikasını batıranlar buraya gelemediler. Biz onların sizden destek almadığını biliyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından üyeler, Bekler’i omuzlarına alarak sevinç gösterisinde bulundular.

60 yaşındaki çiftçi açıkladı

Turhal’da çıkan olaylarda yere düşerken polisin tekme attığı, Turhal merkezde yaşayan 3 çocuk sahibi 60 yaşındaki çiftçi Mehdi Altınkaynak ise, saat 08.00’de mali kurula gittiğini söyledi. Oraya gittiğinde çalışmaların başlatıldığını belirten Altınkaynak, DHA muhabirine yaşadığı olayı anlatırken şunları söyledi:

“Çiftçimiz oraya geldi, oy kullanmaya başladı. Oy kullanma başlayınca polis devamlı bize baskı yaptı, kullandırmamaya çalıştı. O arada çiftçiyi dışarıya attı. O sırada benim torunum Muharrem Keskin’e biber gazı sıktılar, arabaya götürdüler. Arabaya götürünce koştum peşlerinden. ‘Ne geliyorsun’ diye bana vurdular düşürdüler. Tekmelerin altından bir zaman kalkamadım ben. ‘Vurmayın’ dediysem de, ben 60 yaşındayım, bu yaştaki adama bu kadar işkence yaptılar. Bunun sorumlusu da oradaki emniyet amiridir. Ben oradaki polisleri tanımıyorum. Yapılan seçim seçime benzemiyor. Çiftçimizi orada boşuna topladık, işkence yaptık çiftçimize. Çiftçimize oyu kullandırmadılar.”

Eski başkandan açıklama

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu öncesi çıkan olaylar ile ilgili eski başkan Cemalettin Uzamış da açıklamalarda bulundu. Mali kurulun ilk defa kooperatifin bahçesinde yapıldığını söyleyen Uzamış, “Onlarca kez mülki amirine, emniyete, Tarım İl Müdürlüğüne söylediğimiz halde bizi dinlemediler. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in personeliyle oy kullandırılarak bizim adamları polis barikatına alarak içeriye almadılar. Bizim 5 bin adamımız vardı, ancak bin tanesi içeriye girebildi. Onları da geri çıkardılar,

konuyu mahkemeye taşıyacağız” dedi.