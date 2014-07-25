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Polisten cemaat operasyonunda 'çatışma çıkabilir' anonsu

‘Paralel yapı’ operasyonunda gözaltına alınan TEM İstanbul'da görevli amir Muhammed Kaya'nın polislerin 'Çatışma çıkabili' dediği iddiasını Kaya’nın ailesi doğruladı

25 Temmuz 2014 21:00

Arzu Yıldız

Gülen cemaatine yönelik ‘Paralel yapı’ operasyonu kapsamında İstanbul TEM’de görev yapan amir Muhammed Kaya gözaltına alınırken polislerin “Çatışma çıkabilir” dediği iddiasını Kaya’nın ailesi doğruladı. Oğlu Muhammed Kaya’nın bayram nedeniyle köyüne geldiğini söyleyen baba Yakub Kaya, süreci “İçlerinde özel harekât da olan ekip arabalarını biz karşıladık, evimizi gösterdik. Ekipleri karşılamamıza rağmen gözaltı işlemini yapacaklarken ‘Etrafını çevirin, çatışma çıkabilir’ dediler” ifadeleriyle anlattı.  

İstanbul’da polislere yönelik ‘yasadışı dinleme’ iddiasıyla yapılan operasyon sonrası eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, S Haber’de “Çorum’da gözaltına alınan İstanbul TEM’de görev yapan Muhammed Kaya’nın gözaltına alınırken köydeki evlerinin etrafının sarıldığını ve ‘çatışma çıkabilir’ şeklinde polislerin anons yaptığını” söyledi. T24’ün ulaştığı Muhammed Kaya’nın ailesi Saygılı’nın ifadelerini doğruladı.

 

'17 Aralık'tan sonra görev yeri birçok kez değiştirildi'

 

Muhammed Kaya’nın babası Yakub Kaya, “İki oğlunun da emniyet teşkilatına yıllardır hizmet ettiğini, birinin 17 Aralık sonrası yaşanan sürgünlerde birçok kez görev yerinin değiştirildiğini, gözaltına alınan oğlu Muhammed Kaya’nın da bayram için köye geldiğinde gözaltına alındığını” söyledi. Kaya, Çorum Sungurlu, Yenikaradona köyünde yaşananları şöyle anlattı:

 

'Çatışma çıkaracak evlatlar yetiştirmedik'

 

“Ailemiz bayram için bir aradaydı. Gece saat dört gibi köyümüze altı ekip, bunlar içerisinde de özel harekât ekipleri ile geldiler. Biz yıllardır burada yaşarız, aynı zamanda ben köyün muhtarlığını yapıyorum. Ekip arabalarını biz karşıladık, evimizi gösterdik. Sadece oğullarım ve aileleri değil, kardeşlerimin çocukları da bayram için gelmişti. Bizim ekipleri karşılamamıza rağmen gözaltı işlemini yapacaklarken ‘Etrafını çevirin, çatışma çıkabilir’ dediler. Biz bu ülkede çatışma çıkaracak evlatlar yetiştirmedik.

Bu çok ağrımıza gitti. Evden üzerindeki eşofman ile götürmek istediler. Anladığımız kadarıyla nasıl bulduysanız öyle alın gelin denilmiş. Benim çocuklarım yasa dışı hiçbir işleme karışmaz, gecelerini gündüzlerine katarak çoğu zaman eve gelmeyerek çalıştılar. Bunları yapanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ancak kanunen de bu muamele ile ilgili gereken tüm haklarımızı kullanacağız.”

 

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