Emniyet'in Çarşı'ya 'kitleyi sakinleştirin' ricası

Gezi Parkı eylemlerinde yalnız sokakta değil sosyal medyada da öne çıkan dünyanın en ünlü taraftar gruplarından Çarşı, resmi internet sitesinden Beşiktaşlılar'a seslendi

Çarşı Grubu bugün Emniyet'le toplantı yaptı.

Polisin, kitleyi sakinleştirmesi için ricada bulunduğu Çarşı, aslında birkaç gündür sosyal medyada çevreye zarar verilmemesi ve şiddete başvurulmaması yönünde çağrı mesajları yayınlıyordu. Çarşı'nın olayların Gezi Parkı'nın yeşil alan olarak kalması boyutundan çıktığını düşündüğü ve bir süre önce başlayan barış sürecini de sekteye uğratacağından endişelendiği öğrenildi.

Çarşı, bu akşam, internet sitesinden yayınladığı açıklamada Beşiktaş taraftarlarına seslendi.