Polis'ten araç sahibine not: Dikkat kedi var

Siivas’ta bir otomobilin motor kısmına giren ve çıkamayan kediyi kurtaramayanlar polisten yardım istedi. Gelen polis sürücüsüne ulaşamadığı araç sahibine not bıraktı.

Mehmet Paşa Mahallesi’nde sahur vakti evlerine giden 3 arkadaş bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini gördü. Motor kısmından gelen ses üzerine aracı sallayarak ve altına girerek kediyi çıkarmak isteyen 3 genç sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri aracın plakasından sorgulama yaparak araç sahibine ulaşmaya çalıştı. Otomobilin sahibine ulaşamayan ekipler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri de araç sahibinin izni olmadan motor kaputunu açamayacağını bildirerek ayrıldı.

Bunun üzerine polis memuru bir kağıda "Lütfen dikkat, kaptan aracınızın sağ çamurluk içinde kedi yavrusu mahsur kalmış, size gece ulaşamadık. Aracınızı çalıştırmadan itfaiyeye bilgi veriniz. Polis" notu yazarak otomobilin camına yapıştırarak ayrıldı. Polis ekiplerinin gitmesinin ardından bir süre daha araç başında kediyi kurtarmaya uğraşan mahalle sakinlerinden Enes Kuzu, "Evde sahurumu yaptım. Kedi sesi geliyordu. Ben de kedinin acıktığını düşünerek süt alıp indim. Burada bir kedi vardı onun karnını doyurdum. Fakat ses gelmeye devam ediyordu. Sesin park halindeki otomobilin motor kısmından geldiğini fark ettim. Kurtarmak istedik, olmayınca polis ve itfaiye haber verdik. Polis geldi aracın sahibine ulaşmaya çalıştı, fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine polis ekipleri aracın üstüne not yazarak olay yerinden ayrıldı." dedi. Sabah saatlerinde kedinin kurtarıldığı ifade edildi.