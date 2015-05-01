Polisten göstericilere sert müdahale; 300'e yakın kişi gözaltında!

1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis ara sokaklarda sert müdahalede bulundu. Özellikle Kurtuluş ve Fulya'da yoğun gaz bombası kullanıldı. Emniyet Müdürü Selami Altınok da bir açıklama yaparak şimdiye kadar 136 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ancak Beşiktaş'ta yapılan sert müdahalede yapılan gözaltılarla beraber gözaltı sayısı 300'e yaklaştı.

1 Mayıs için Fulya'dan Beşiktaş Meydanı'na gitmek isteyen gruba polis müdahale etti. Kurtuluş'un ara sokaklarında da polisten sert müdahale geldi.

Ara sokaklarda polisin, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi sürüyor. Göstericiler de çöp konteynerlerini devirerek barikat kurdu.

Altınok: 136 kişi gözaltına alındı

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Taksim Meydanı’na gelerek denetimde bulundu. Altınok şu ana kadar 136 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Altınok gazetecilerin soruları üzerine, "Çok fazla bir sıkıntımız yok. Şu an itibariyle çok fazla bir sıkıntı yaşamadık. Küçük çaplı toplanmalar var. Onunla alakalı tedbirlerimizi alıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadan, problem yaşamadan 1 Mayıs’ı hukukun vermiş olduğu alanlarda, valiliğin belirlemiş olduğu alanlarda kutlamak isteyen arkadaşlarımıza kolaylık göstererek herhangi bir asayiş problemi yaşanmadan geçirmeye gayret ediyoruz. Herhangi bir bela, kaza olmadan 1 Mayıs’ı biz kendi açımızdan geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah kimsenin burnu kanamaz, kimse sıkıntıya girmez. Gerek kendi personelimiz, gerek 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen kardeşlerimiz barış ve huzur içinde 1 Mayıs’ı geçirir" dedi.

Beşiktaş'ta sert müdahale

Beşiktaş'ta ki korteje polis saat 14:00 sularında müdahale etti. Biber gazı ve tazyikli suyla yapılan müdahalede yaklaşık 2000 kişi Beşiktaş çarşısında ara sokaklara dağıldı.

200'e yakın göstericinin gözaltına alındığı müdahalede, bir eylemci otopark çalışanı tarafından karnından bıçaklandı.

Gözaltılara engel olmaya çalışan CHP'li Aykut Erdoğdu, polis aracını yumruklayınca elini kesti. Erdoğdu'nun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta müdahale ve gözaltılar ara sokaklarda sürüyor.