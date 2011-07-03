Poliste şikenin görüntüsü mü var?

T24 - KanalD haberin iddiasına göre Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Ümit Karan'a bir otomobilin bağajında çanta içinde 200'er bin lira gitti, çantaların teslimini polis kamerası tespit etti.



İddialara göre bazı şike konuşmaları telefon takibine yakalandı, polisin elinde görüntüler ve şike konuşmalarının kayıtlarının bulunduğu öne sürüldü. Gözaltılarla gündeme gelen şike ve teşvik operasyonu, aslında yaklaşık bir yıldır sürdürülüyordu. Polis bir "Rant örgütü"nden şüpheleniyor.



Türk futbol tarihinde ilk kez gündeme gelen ' Calciopoli' soruşturması, aslında gizli olarak yaklaşık bir yıldır sürdürülüyordu.



Polis, "Futbolda rant örgütü" olarak belirlediği organize bir suçun takibini yapıyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce Giresunspor Kulübü içerisinde yaşanan olayların peşinden koşan polis, özellikle de eski başkan Osman Çırak ve kulüp yöneticilerinin darp edilmesinin ardından yaşananları inceledi.



Polis, "Futbolda rant örgütü"nün başına, Sedat Peker'in "manevi oğlum" dediği, Giresunspor Kulübü'nün bir başka eski başkanı Olgun Peker'i yazdı.



İşte bu kişiler üzerinden yapılan teknik takip sayesinde, iki lig, çok sayıda maç ve organize suçun içinde bulunabileceğinden şüpheneliken yüzlerce kişi gündeme alındı.



Sürdürülen operasyon sonucunda suçun olası ortakları belirlendi ve bu sabah düğmeye basılarak, çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi.



Polisin elinde, bazı futbolculara şike karşılığı para teslimatı yapıldığına ilişkin görüntüler bile var ve bu görüntülerin, belli bir aşamadan sonra kamuoyuyla paylaşılması da düşünülüyor.





ESKİŞEHİRSPOR YÖNETİMİNDE İLGİNÇ KARAR



Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Bülent Uygun ve Ümit Karan'ın görevlerini askıya aldıklarını, Mehmet Yıldız'ın sözleşmesini ise dondurduklarını açıkladı...





ADANASPOR-ALTAY MAÇI DA ŞÜPHELİ



İstanbul'da başlatılan şike operasyonu İzmir'e de sıçradı. İzmir polisi 6 kişiyi gözaltına aldı.



Bu sabah 07.00'da başlatılan ve bazı kulüplerin başkan ve yöneticileriyle futbolcularının da gözaltına alındığı şike operasyonuna Altay ve Adanaspor kulüpleri de dahil oldu.



İzmir polisi Altay Kulübü Genel Müdürü Erman Ertaş, Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Adanaspor İdari Menajeri Serdar Berkin de dahil olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu isimler kimlik ve sağlık kontrollerinin ardından 14:00 uçağı ile İstanbul'a gönderildi.



Bu isimlerin geçtiğimiz sezonun son haftasında Adanaspor ile Altay arasında oynanan ve İzmir ekibinin 4-1 yenilerek küme düştüğü maçla ilgili olarak soruşturmaya dahil edildiği iddia edildi.





SERKAN ÇALIK TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR



Almanya'da bulunan Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Serkan Çalık, şike soruşturmaları kapsamında Türkiye'ye çağrıldı. 25 yaşındaki oyuncunun bugün dönmesi zor gözüküyor.



Şike soruşturmaları kapsamında göz altına alınmalar devam ederken, Gençlerbirliği'nin eski yardımcı antrenörü Cengiz Demirel'in de ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürüldüğü belirtildi.



gözaltına alınan Demirel ifade vermek için İstanbul'a getirilirken, Almanya'da bulunan Gençlerbirliği'nin 25 yaşındaki forveti Serkan Çalık'ın ifadesine başvurulmak üzere Türkiye'ye çağırıldığı öğrenildi.



Kulüpten yapılan açıklamada ise, futbolcuları Serkan Çalık'ın bugün büyük bir olasılıkla Türkiye'ye dönemeyeceği ifade edildi.



Öte yandan başkent ekibinde forma giyen Mahmut Boz'un da göz altına aldığı bildirildi.









