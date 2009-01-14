Poliste ‘gözaltı’ şekline inceleme

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ergenekon operasyonunda, polislerin gözaltılar sırasındaki tutumlarıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.



Gözaltına alınan eski YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz’ün araca bindirilmesi sırasında kafasına bastıran polisler tepki çekmişti. Atalay, gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi: “O konuda şu şahıs, bu şahısla alakalı değil. Yakın zamanda bir genelge yayımladım. Buna aykırı işlem yapan olursa değerlendirme yapılır. Ben daha perşembe günü Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği’ne talimat verdim. Şu anda Ankara Valiliği bu konuyla ilgili zaten inceleme başlattı. Bu konuyu ben çok önemli görüyorum.”





