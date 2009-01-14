T24 LogoT24 Logo
Gündem

Poliste ‘gözaltı’ şekline inceleme

İçişleri Bakanı, Ergenekon operasyonunda, polislerin gözaltılar sırasındaki tutumlarıyla ilgili inceleme başlattı

14 Ocak 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ergenekon operasyonunda, polislerin gözaltılar sırasındaki tutumlarıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Gözaltına alınan eski YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz’ün araca bindirilmesi sırasında kafasına bastıran polisler tepki çekmişti. Atalay, gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi: “O konuda şu şahıs, bu şahısla alakalı değil. Yakın zamanda bir genelge yayımladım. Buna aykırı işlem yapan olursa değerlendirme yapılır. Ben daha perşembe günü Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği’ne talimat verdim. Şu anda Ankara Valiliği bu konuyla ilgili zaten inceleme başlattı. Bu konuyu ben çok önemli görüyorum.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24