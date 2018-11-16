Polislerin mesai saatleri değişiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin yaşam standartlarının daha iyi bir noktaya gelmesi için mesai saatlerinin 8 saat çalışma-24 saat izin şeklinde düzenleneceğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Çalışma saatleri 8/24 olarak değişiyor

Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğunu söyleyen Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz" dedi.

"2018'de 32 emniyet personeli intihar etti"

Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını söyledi.