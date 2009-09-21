Polisleri zayıflatmak için bakanlıkla işbirliği yapılacak

Ankara Emniyeti obez polislerden kurtulmak için 'Türkiye Obezite ile Mücadele Programı ve Eylem Planı'nı yürüten Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti.

Orhan Özdemir, konuyla ilgili yayımladığı genelgeyle, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan çeşitli rütbelerdeki 15 bin polisin boyları ve kilolarının ekim ayı sonuna kadar belirlenmesini istedi. Genelgeye göre Ankara'da görevli tüm polislerin boy ve kiloları tespit edilerek hazırlanacak listeler Ankara Emniyet Müdürlüğü Ar-Ge Şubesi'ne gönderilecek.

Polislerin boy ve kilo standartlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığı saptanacak. Boy ve kilo orantısı artı ve eksi 15 kilogramın altı ya da üstüne çıkarak standartları aşan polisler tek tek tespit edilecek. Bu polisler 1 Kasım 2009'da 'sağlıklı yaşam projesi'ne dahil edilerek eğitim ve spor programına alınacak.

Programa katılmak zorunlu

Proje kapsamında kasım ayından itibaren şişman polisler Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Şube Müdürlüğü'nce özel eğitimden geçirilecek. Program egzersiz hareketler ve diyetle de desteklenecek. Polislere spor hocaları egzersiz yaptıracak. Uzman diyetisyenler de şişman polislerin zayıflaması için özel rejim programları hazırlayacak.

Obezite oldukları ortaya çıkan polisler eğitim ya da spor programına katılmadıkları takdirde idari soruşturma geçirecek ve bu durum sicillerine işlenecek. Polisler obezlikten çıkana kadar programa dahil edilecek.



