-POLİSLERİ SİLAHLA YARALADI BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin, kendisini gözaltına almak isteyen iki polis memurunu silahla yaraladığı bildirildi. Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde yaşanan bir olayın zanlısının güvenlik güçleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alınmak istediğini kaydetti. Bu sırada zanlının silahla ateş ederek kaçmaya başladığını belirten Yılmaz, kurşunların isabet ettiği iki polis memurunun yaralandığını bildirdi. Yılmaz, yaralı polis memurlarının İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ifade ederek, kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.