Polislere sesinin duyarabilmek için ağzını dikti!

T24- İranlı mülteci Ebrahim Hassa Nipamsarı, dudaklarını ve göz kapaklarını iplikle dikip, elindeki İngilizce 'Ben Mülteciyim. Polis isteklerimi yerine getirmiyor" yazılı pankartla Emniyet Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı.













Nipamsarı’nın, yaklaşık 20 gün önce Nevşehir’e geldiği, 2 gün Emniyet Müdürlüğü’nce Polis Evi’nde misafir edildiği, daha sonra Nevşehir’de oturan bir grup İranlının evine yerleştirildiği belirtildi. Eylemcinin, Nevşehir’de kalmak istemediği, çalışmak için Antalya’ya gitmek amacıyla eylem gerçekleştirdiği ancak yasalar gereği Nevşehir dışına çıkışının yasak olduğu öğrenildi.

Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı mülteci Ebrahim Hassa Nipamsarı, İranlı arkadaşları da eyleminden vazgeçiremedi. Polis ekipleri eylemciyi kucaklayarak polis aracına taşıdı. Dr. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi’ne götürülen eylemcinin dikişleri alındı.