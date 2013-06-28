T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polislere 'Gezi' ikramiyesi

Gezi olaylarında görev alan polislere bin, emniyet müdürlerine 3 bin lira ikramiye verilecek

28 Haziran 2013 18:44

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya illerinde görev yapan Çevik Kuvvet polislerine 24'er maaş ikramiye verilecek. Polislerin maaş sistemleri farklı olduğu için mesleğe yeni başlayan bir memurun çıplak maaşı yaklaşık 36 lira görünüyor.

Zaman gazetesi haberine göre, 24 maaş ikramiye hakkı kazanan bir memur 880 lira civarında para alacak. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polislerin büyük bölümü birkaç yıllık memur olduğu için ortalama bin lira ikramiye alacaklar. Aynı şubelerde görev yapan emniyet müdürlerinin hesaplarına ise 3 bin lira yatacak. Gezi Parkı ikramiyesi, bir polisin alabileceği en yüksek ikramiye. 24 maaş ikramiye, çok başarılı operasyonlara katılan ve görevlerinde başarılı olan polislere veriliyor.

ETİKETLER

polisikramiyegeziparkımaaşliraay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24