Polislere 'Gezi' ikramiyesi

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya illerinde görev yapan Çevik Kuvvet polislerine 24'er maaş ikramiye verilecek. Polislerin maaş sistemleri farklı olduğu için mesleğe yeni başlayan bir memurun çıplak maaşı yaklaşık 36 lira görünüyor.

Zaman gazetesi haberine göre, 24 maaş ikramiye hakkı kazanan bir memur 880 lira civarında para alacak. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polislerin büyük bölümü birkaç yıllık memur olduğu için ortalama bin lira ikramiye alacaklar. Aynı şubelerde görev yapan emniyet müdürlerinin hesaplarına ise 3 bin lira yatacak. Gezi Parkı ikramiyesi, bir polisin alabileceği en yüksek ikramiye. 24 maaş ikramiye, çok başarılı operasyonlara katılan ve görevlerinde başarılı olan polislere veriliyor.