-POLİSLERE "BİRA" İNCELEMESİ ANTALYA (A.A) - 03.03.2011 - Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, bira içen gençlere işlem yapan polis memurları hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak yaptığı yazılı açıklamada, dün, ulusal ve yerel ölçekte yayın yapan bazı yazılı ve görsel yayın organlarında ''iki yudum biraya ceza'' başlığı altında haberlerin yer aldığını anımsattı. Antalya Valiliği tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''02.03.2011 tarihlerinde, ulusal ve yerel ölçekte yayın yapan bazı yazılı ve görsel yayın organlarında 'İki yudum biraya ceza' başlığı altında, ilimiz Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı mevkisinde meydana gelen bir olay ve emniyet görevlileri tarafından yapılan işlemi konu alan haberler Valiliğimizce araştırılmış olup konunun, 26.02.2011 tarihinde, ilimiz Muratpaşa ilçesi Yat Limanı Amfi Tiyatroda, bazı kişilerin içki içerek çevreyi rahatsız ettikleri yolunda İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine, olay yerine intikal eden emniyet görevlileri marifetiyle yapılan tespit sonucunda, olayın sorumluları hakkında Kabahatler Kanununun 35. maddesi uyarınca idari para cezası işleminin yapılmasından ibaret olduğu anlaşılmıştır. Ancak, konunun gerek ulusal gerekse yerel basın ve yayın organlarında yer alma şekli dikkate alınarak, kamuoyunda yanlış bir kanaat oluşmasını önlemek amacıyla, işlemi yapan emniyet görevlileri hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır.''