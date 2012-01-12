-Polislere "dizi izleme" tavsiyesi ERZURUM (A.A) - 12.01.2012 - Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, olay yeri inceleme ekiplerine televizyonlarda yayınlanan polisiye dizileri izlemeleri tavsiyesinde bulundu. Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Temel Eğitim Kursu sertifika töreninde yaptığı konuşmada, olay yeri inceleme biriminin önemine değindi. Konuşmasında Pasinler ilçesinde bir öğretmenin darbedilmesi konusuna da değinen Yıldız, ''Biz Pasinler ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla alakalı çok ciddi zorluklar yaşadık. Burada ne bir görgü tanığı, ne bir MOBESE kamerası, ne de bir şahit vardı. Burada bizi sonuca götüren kan ve kıl gibi deliller vardı. DNA tespitleri vardı. Onlarla biz bir noktaya gelebildik. O dönemde bizi başarıya taşıyan tek unsurun deliller ve delillerin en iyi şekilde okunması olduğunu gördük'' dedi. Emniyet Müdürü Yıldız, son dönemlerde televizyonlarda polisiye dizilerin yaygınlaştığını, bir kanalda yayınlanan polisiye diziyi ''zevkle'' izlediğini belirterek, ''Bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Gerçi tiyatral bir şekilde gerçekleşiyor ama o dizi Türkiye özelinde bir dizi. Siz bilhassa bu birimde çalışan arkadaşlarımız, o diziyi seyretmenizi şahsen tavsiye ediyorum. Ben oradan öğrenmeye çalışıyorum. Sizlerin de öğrenebileceğiniz hususların olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Yıldız, polislik mesleğinin bilgiye dayalı olarak gelişim ve değişim gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Polislik mesleğinin bilgiye dayalı bir hizmet mesleğine dönüşmesi kaçınılmazdır. Zaman ilerliyor. Değişmeyen tek şey değişim. İki grubun değişmeyeceğini biliyoruz. Bunlardan biri deliller, diğeri de ölülerdir. Bunun dışındaki her şey değişiyor, gelişiyor. Bizlerin de değişim ve gelişimin öncüsü olduğumuzu düşünüyoruz. Polis teşkilatındaki değişim içerisinde bizlerin de önemli rolleri var. Bu rolü kabul ediyor ve benimsiyoruz. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri hizmetin kalitesini yükseltmek, teşkilatımız personelini çağdaş bir toplumda gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları kazandırarak onları hayata hazırlamak en temel amaçlarımızdan biri olmuştur.'' Konuşmaların ardından kursu başarıyla bitiren 1'i amir toplam 9 emniyet mensubuna sertifikaları verildi.