Polislerden 'OHAL' uygulaması; 300 bin liralık mücevher nerede?

Cağaloğlu’nun en eski mücevhercilerinden biri, 3 polisin 'OHAL' kapsamında mahkeme emriyle mücevherlerini topladığı, adli emanete götürülen mücevherlerde 300 bin dolarlık eksik olduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu. Polisler ise kayıp mücevherleri işyerinde bulunan mücevhercinin yeğenine teslim ettiklerini iddia etti. Yeğen, mücevherleri teslim aldığına dair iddiaları yalanladı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul'un haberine göre, Cağaloğlu’nda 47 yıldır kuyumculuk yapan Levon Güllüoğlu, kaçakçılık şüphesiyle ofisinde arama yaptıktan sonra tüm mücevherlere el koyan 3 polisin mücevherlerinden bir kısmını çaldıklarını iddia etti. Levon Güllüoğlu’nun suç duyurusu üzerine polisler hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nden 3 polis memuru, 6 Ağustos 2016’da Levon Güllüoğlu’nun sahibi olduğu Nuruosmaniye Caddesi’ndeki işyerine geldi. İşyerinde bulunan yeğeni Kaan Azuz, Bodrum’da tatil yapan Levon Güllüoğlu’nu aradı.

Çilingire açtırdılar

Güllüoğlu polislere kasayı kırmamalarını, ilk uçakla İstanbul’a geleceğini söyledi. Levon Güllüoğlu’nun iddiasına göre, polisler rutin kontrol yaptıklarını, gelmesine gerek olmadığını söyledi.

Kuşkulanan Levon Güllüoğlu 155’e ihbarda bulundu. Gelen polisler diğer polislerin kimliklerini kontrol ettikten sonra ayrıldı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler mahkemeden arama ve el koyma tutanağı çıkararak işyerinin kasasını bir çilingire açtırdı. Kasadaki mücevherleri torbalara doldurduktan sonra bir markette tarttırarak ayrıldı.

En değerliler 'kayıp'

İstanbul’a döndüğünde mücevherlerini görmek için Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne başvuran Güllüoğlu, fotoğraflarda en değerli mücevherlerinin olmadığını görünce şok geçirdi.

Polisler kayıp mücevherleri Kaan Azuz’a teslim ettiklerini iddia etti. Azuz ise mücevherleri almadığını söyleyince, polisler tarafından emniyete götürüldü. Kaan Azuz’un iddiasına göre polisler burada kendisini darp ederek öldürmekle tehdit etti. Mücevherleri teslim aldığına dair bir belgeyi de zorla imzalattılar.

'OHAL'den rutin uygulama'

Polislerden şikâyetçi olan Levon Güllüoğlu, şu iddialarda bulundu:

“Polisler ‘OHAL’den arama iznimiz var’ diyerek dükkâna gelip taşları incelemişler. Mahkemeden el koyma kararı getirip kasayı çilingire açtırmışlar. Yangından mal kaçırır gibi her şeyi torbalara doldurup çekip gitmişler. Ne sayım yapmışlar, ne düzgün tutanak tutmuşlar.”

''İlk vakaları değil''

Emniyete giderek 3 polis hakkında şikâyetçi olan kuyumcu Levon Güllüoğlu, şöyle isyan etti:

“Kaybım 300 bin dolar civarı ama manevi değerleri çok yüksekti benim için. Beni üzen paradan çok yapılan muamele. Tezgâh kurmuş bunlar. Başkalarına da yapmışlar. Aynı ekip hem de. Alıp yerine aynı ağırlıkta daha değersiz taşlar koyuyorlarmış. Zaten voliyi vurdular. 2 yıl hapis yatsa ne olacak. Milyon dolar aldılar.”