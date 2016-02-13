Polisler, Yüksekdağ’ın aracını durdurdu

HDP Sultangazi İlçe Örgütü’nün kongresinden ayrılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın aracı polisler tarafından durduruldu.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, yaptığı konuşmasının ardından resmi aracıyla ilçeden ayrılmak üzere yola çıkan Yüksekdağ’ın aracı Gazi Mahallesi eski karakolu önünde özel harekat polisleri tarafından durduruldu.

Haberde, aracın önüne geçerek beylik tabancasıyla aracı durduran polise Yüksekdağ’ın şoförü “Aracın içerisinde HDP Eş Genel Başkanı var” demesi üzerine polisin, “Burası Gazi, buraya girişe de çıkışa da biz karar veririz” şeklinde sözler söylediği belirtildi.

Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından Yüksekdağ’ın mahalleden ayrıldığı belirtildi.