Polisler, yakaladıkları hırsızlarla mahsur kaldı

Hırsızları yakalamak için mağazaya camdan giren polisler, hırsızlarla beraber mahsur kaldı.



Adana’da yaklaşık 3 metre yükseklikteki camı kırarak mağazaya giren hırsızları içeri girerek yakalayıp, göz yaşartıcı spreyle etkisiz hale getiren polisler, aynı yerden çıkamayınca yakaladıkları hırsızlarla mağazada bir süre mahsur kaldı. Mağaza sahibi gelene kadar beklemek zorunda kalan polisler, 40 dakika sonra kapının açılmasıyla çıkabildi.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Baraj Mahallesi Baraj Yolu Caddesi 4.5 durak Canlı Apartmanı’ndaki elektronik ev aletleri satan bir mağazada meydana geldi. Hırsızlıktan ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkalı 19 yaşındaki Ali Aktaş ile 20 yaşındaki İbrahim El, apartman giriş kapısının üzerindeki sundurmaya çıkıp, buradan mağazanın yerden 3 metre yüksekliğindeki camını kırdı. Buradan içeri atlayarak giren hırsızların gürültüsünü duyan vatandaşlar, mağazanın pencere camını kırık görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanın çevresini sardı. Mağaza sahibine ulaşamayan polisler, camı kırık pencereden içeri girdi. Yapılan kontrolde mağazanın depo olarak kullanılan bölümünde Aktaş ve El’i gören polis, zanlıları göz yaşartıcı sprey sıkarak etkisiz hale getirdi. Zanlıları mağazanın giriş kapısından dışarı çıkarmak isteyen polis, cam bölmeli ve kepenkli kapının kilidini açamayınca, içeri girilen yerden çıkmayı denedi. Bunda da başarılı olamayıp, hırsızlarla mağazada mahsur kalan polisler, dışarıdaki arkadaşlarına durumu iletip, mağaza sahibinin bulunup, kapının açılmasını istedi. Apartmanda oturanlardan birinin verdiği bilgilerde mağaza müdürü 38 yaşındaki Murat Şen’e haber verildi.



Uyumak için girmişler



Bu arada göz yaşartıcı spreyin etkisiyle rahatsızlanın zanlılar, kelepçelendi. Mağazadaki polisler, dışarıda bekleyen meslektaşlarıyla kapı aralığından konuşmaya çalıştı. Mağaza müdürü gecikince, polisler mağaza içindeki zanlıların kimlik kontrollerini ve üst aramasını yaptı. Yaklaşık 40 dakika sonra mağaza müdürü Şen’in gelip, kapıyı açmasıyla polis, zanlıları çıkardı. Zanlılardan İbrahim El, bir gazetecinin ‘Neden mağazaya girdiniz?’ sorusuna, “Kafamız iyiydi. Uyumak için mağazaya girdik” yanıtını verdi.



Zanlılar Bağlar Polis Merkezi’ne götüren polis, soruşturmayı sürdürüyor.

