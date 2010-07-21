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Polisler Taksim'de 'Mini'lerle devriye gezecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de kullanılmak üzere 3 adet ''Mini Cooper'' marka polis aracı satın aldı.

21 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, motorize ekiplerin kullanımı için daha önce tahsis edilen Harley Davidson motorların teşkilata katılmasının ardından şimde de Borusan Otomotiv'in desteklediği proje kapsamında Taksim'de kullanılmak üzere 3 adet Mini Cooper polis aracı aldı. 

  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de kullanılmak üzere 3 adet ''Mini Cooper'' marka polis aracı satın aldı.

Borusan'ın desteklediği proje kapsamında, trafiğe kapalı olan ve dar sokakları bulunan İstiklal Caddesi'nde küçüklüğü ile bilinen ''Mini Cooper''lar bugün göreve başladı.

Taksim ve çevresinde ''polisin sıcak yüzünü'' vatandaşlara göstermeyi planladıklarını ifade eden yetkililer, İstiklal Caddesi'nde yabancı dil bilen kadın personelin de yakın bir zamanda göreve başlayacağını bildirdi. Vatandaşların ve turistlerin, araçlara yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Daha önce de Harley-Davidson’un Türkiye distribütörü Efsane Motor, Trafik Vakfı aracılığıyla Harley-Davidson Polis modellerinden 2 adet 1700 cc'lik motoru İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne armağan etmiş, sayının arttırılması için görüşmelerin sürdüğünü açıklanmıştı.


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