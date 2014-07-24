Polisler polise konuşmadı, savcıya ifade verecekler

22 Temmuz operasyonlarında gözaltına alınan eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 17 polisin avukatı Hüseyin Ataol, 17 müvekkilinden 16'sının poliste ifade vermeyi reddettiğini söyledi.

Müvekkillerinin gözaltı süreci ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı’ndan Yüksel Koç ve Cem Tursun’a bilgi veren avukat Hüseyin Ataol, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan İstihbarat Şube'de görevli 17 kişinin kendi müvekkili olduğunu söyledi.

‘Dinlemelerle ilgili sorular soruldu’

Müvekkillerinden sadece birisinin poliste ifade vermeyi kabul ettiğini, kalan 16'sının savcılıkta ifade vereceğini söyleyen Ataol, ifade veren müvekkiline ağırlıklı olarak dinlemelerle ilgili sorular sorulduğunu söyledi. Avukat Ataol, “Soruların tamamı dinlemelerin usulsüz olduğuna yönelikti. Ben baktığımda yaptıkları dinlemeler usulsüz değil. Tamamı hakim kararına dayalı usulüne uygun dinlemelerdir" dedi.

‘Savcılıkta daha rahat ifade verebileceğiz’

Avukat Hüseyin Ataol, aralarında Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 16 müvekkilinin ifade vermeyi reddettiğini hatırlatarak, savcılıkta da gerçek manada kendilerini savunma imkanı bulmasalar da daha rahat ifade vereceklerini düşündüğünü söyledi.