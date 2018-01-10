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Polisler, öğrencilerin 'servis abla ve ağabeyi' oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube görevlileri okul servislerinde seyahat eden öğrencilere servis abla ve ağabeyliği yaparak,servislerde nasıl davranması gerektiğini anlattı, ailelerine teslim etti

10 Ocak 2018 16:26

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube görevlileri okul servislerinde seyahat eden öğrencilere servis abla ve ağabeyliği yaparak,servislerde nasıl davranması gerektiğini anlattı, ailelerine teslim etti.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında anaokulundan liseye kadar okul servisi ile seyahat eden öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje beğenildi. Okul çıkışında özel kostümlü \'Huzur Abla\' maskot polisi ve balonlarla karşılanan öğrenciler bu kez toplum destekli polislerin yardım ve uyarılarıyla aileleri ile buluştu. Türkiye genelinde hazırladıkları projelerle birinci olan Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polislerinden Sümeyye Güler, servise binecek olan çocukların servis ablası ve ağabeyi olduklarını belirterek, şöyle dedi:
\"Öğrencilerimize trafik kuralları ve emniyet kemeri önemi hakkında bilgiler verdik. Bu eğitimde sadece çocuklara değil servis sürücüsü ve servis ablasına da son zamanlarda yaşanan üzücü olaylara karşı uyarılarda bulunduk.\"
Servis yolculuğunda öğrencilere hediyeler dağıtan polisler daha sonra evlerine gelen öğrencileri kendi elleri ailelerine teslim ederek ailelerini servis güvenliği konusunda uyardı.

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