-POLİSLER NE KADAR ASKERLİK YAPACAK? ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gerek Polis Akademisi mezunları gerek iki yıllık yüksekokul mezunları, 10 yıl polislik görevini yaptıktan sonra askerliğini yapmış sayılacaklar'' dedi. Başbakan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki ''Türkiye 2023'e yürüyor, Ankara AK Parti'de Buluşuyor'' programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Polislerin askerlik sürelerine ilişkinle ilgili çalışmalara ilişkin olarak soru üzerine Erdoğan, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 10. maddesinde yeni bir düzenleme yaptıklarını ve bu düzenlemeye göre, gerek polis akademisi mezunları gerek iki yıllık yüksekokul mezunlarının 10 yıl polislik görevini yaptıktan sonra askerliğini yapmış sayılacaklarını ifade etti. Erdoğan, şu anda askerlik görevini yapmakta olanların bu kanun çıktıktan sonra askerlik görevleri durdurularak terhis edilmiş olacaklarını kaydetti. Erdoğan, ''Şu anda 38 bin gibi bir yığılma var. Bunlar da yine aynı şekilde bu yasadan istifadeyle askerliğini yapmış olacaklar, fakat 10 yılı tamamlamayanlar askerliklerini yapmamış olacaklar. Askere sevk edilecekler'' dedi. -''AK PARTİ'Yİ HİZBULLAH İLE İLİŞKİLENDİRMEK NAMERTLİKTİR''- Başbakan Erdoğan, ''AK Parti'yi Hizbullah'la, herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir. Benim partimi kimse bu tür örgütlerle ilişkilendiremez'' dedi. Bir gazetecinin, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'AK Parti ile Hizbullah ile işbirliği yapıyor' şeklinde bir açıklaması oldu. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir'' sorusu üzerine, Erdoğan ''Kendine göre bu tespiti Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı eğer kullanmışsa, bu bir defa genel başkanlığın ötesinde bir yaklaşım tarzıdır ve en azından bir terbiyesizliktir. Çünkü bir iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Ak Parti'yi Hizbulullah ile herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir. Benim partimi kimse bu tür örgütlerle ilişkilendiremez. Bunu açıklamadığı sürece bu densizlik, bu namertlik onun üzerinde ve camiasında kalacaktır. Bunu bu kadar açık söylüyorum. Bu kadar ağır kullanıyorum. Benim partimi kimse bu tür örgütlerle ilişkilendiremez, böyle bir hale getiremez.'' Erdoğan, ''Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün 18. yılı. Mumcu'nun katilerinin ortaya çıkarıldığını düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine, Olayın zanlılarının yakalandığını, şu anda tutuklu olarak mahkemelerinin devam ettiğini söyledi. Bundan sonrasının yargıyla alakalı olduğunu, yürütme ile ilgili bir süreç olmadığını belirten Erdoğan, ''Biz temenni ederiz ki biran önce burada da yargı kararını vermiş olsun. Ve bundan gerek ailesi, gerek millet, gerekse bizler de netliğe kavuşması sebebiyle huzur bulalım'' dedi.