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Polisler karakola değil dövmeye götürmüşler

Fatih'te gözaltına alınan Ahmet Koca'yı polisler karkoal götürmek yerine metruk binaların olduğu sokağa götürüp dövdü

26 Aralık 2012 12:55

Doğum sancısı çeken yengesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet Koca, 2 kilometre uzaklıktaki karkola 1 saat 15 dakika sonra götürülmüş.

Fatih'te hastaneye yetişirken yol verme konusunda tartıştığı polisler tarafından dövülen Ahmet Koca, Pulcu sokak üzerinde gözaltına alınıyor. Saat 01:30 sıralarında gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Koca'nın gömleği henüz üzerinde görülüyor.
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Polis aracındaki GPS kayıtlarına göre Koca'yı gözaltına alan polisler 01:55'de karakola gitmek üzere sokaktan hareket ediyor. Karakolun girişindeki kamera kayıtlarına göre ise Ahmet Koca binaya saat 03:18'de giriş yapıyor. Karakola girdiği sırada üzerindeki giysilerin parçalanmış olduğu görülüyor. Yani Ahmet Koca sadece gözaltına alındıktan sonra sadece 2 kilometre mesafede bulunan Şehremini Karakolu'na 1 saat 23 dakika sonra götürülüyor. 

Eziyet karakolda da sürmüştü

 

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