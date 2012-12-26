Polisler karakola değil dövmeye götürmüşler

Doğum sancısı çeken yengesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet Koca, 2 kilometre uzaklıktaki karkola 1 saat 15 dakika sonra götürülmüş.

Fatih'te hastaneye yetişirken yol verme konusunda tartıştığı polisler tarafından dövülen Ahmet Koca, Pulcu sokak üzerinde gözaltına alınıyor. Saat 01:30 sıralarında gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Koca'nın gömleği henüz üzerinde görülüyor.

Polis aracındaki GPS kayıtlarına göre Koca'yı gözaltına alan polisler 01:55'de karakola gitmek üzere sokaktan hareket ediyor. Karakolun girişindeki kamera kayıtlarına göre ise Ahmet Koca binaya saat 03:18'de giriş yapıyor. Karakola girdiği sırada üzerindeki giysilerin parçalanmış olduğu görülüyor. Yani Ahmet Koca sadece gözaltına alındıktan sonra sadece 2 kilometre mesafede bulunan Şehremini Karakolu'na 1 saat 23 dakika sonra götürülüyor.



<p> Ahmet Koca savcılık ifadesinde gözaltına alındıktan sonra Hamam sokakta metruk binaların olduğu bir alana götürüldüğünü ve dövüldüğünü anlatmıştı. Koca, elleri arkadan kelepçeli şekilde dövülürken acıya dayanamayarak kaçmaya çalıştığını ancak polisler tarafından yakalandığını belirtmişti. Koca'nın avukatı Efkan Bolaç, "Savcılık ifadesinin ardından polis aracının GPS kayıtlarını istedik. Gözaltına alınmasının ardından GPS Hamam sokaktan sinyal veriyor. 23 dakika kadar burada kalıyorlar, daha sonra da polis karakola götürmek yerine bir süre Kennedy Caddesi üzerinde arabayla gezdirmiş. Koca'nın ifadesi sonrası karakola götürülene kadar arada geçen süreyi açıklayamadılar, tutanakları değiştirmek istediler. Ama GPS kayıtları her şeyi ortaya çıkardı" dedi.</p>

Eziyet karakolda da sürmüştü