Polisler karakola değil dövmeye götürmüşler

Doğum sancısı çeken yengesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet Koca, 2 kilometre uzaklıktaki karkola 1 saat 15 dakika sonra götürülmüş.
Fatih'te hastaneye yetişirken yol verme konusunda tartıştığı polisler tarafından dövülen Ahmet Koca, Pulcu sokak üzerinde gözaltına alınıyor. Saat 01:30 sıralarında gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Koca'nın gömleği henüz üzerinde görülüyor.
Polis aracındaki GPS kayıtlarına göre Koca'yı gözaltına alan polisler 01:55'de karakola gitmek üzere sokaktan hareket ediyor. Karakolun girişindeki kamera kayıtlarına göre ise Ahmet Koca binaya saat 03:18'de giriş yapıyor. Karakola girdiği sırada üzerindeki giysilerin parçalanmış olduğu görülüyor. Yani Ahmet Koca sadece gözaltına alındıktan sonra sadece 2 kilometre mesafede bulunan Şehremini Karakolu'na 1 saat 23 dakika sonra götürülüyor.
Eziyet karakolda da sürmüştü