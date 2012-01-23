Polisler de sendika peşinde

T24- Polisler sendika kurmak için harekete geçti. Facebook'ta örgütlenirken korkuları da yok değil: Ya özel harekatçılar gelip bizi alırsa...











Bugüne dek sosyal hak arayışlarını sokakta copla cevaplayan Türk polisi, kendi hakları için mücadele etmeye karar verdi. http://turkiyepolissendikasi.com/ adlı internet sitesi üzerinden örgütlenen bir grup polis, sendika kurmak için kolları sıvadı.





657 sayılı yasa nedeniyle adlarını vererek konuşamayan polisler dertlerini Radikal gazetesine şöyle anlattı: “Ölmüş eşek kurttan korkmaz derler, biz var olan haklarımızın kaybolacağından korkmuyoruz çünkü yok” diye konuşan polisler ilk olarak, Facebook’ta ‘Polise de sendika hakkı’ adı altında profil oluşturduklarında bile, sendika istemek bir suçmuş gibi düşündüklerini söylüyorlar: “Hatta gece yatarken, ne zaman özel harekâtçılar eve gelecek, alıp, sorguya götürecek diye korkmadık desek yalan olur. İsmi bizde saklı bazı polis idarecilerle ‘siz örgütçülük mü yapıyorsunuz’ diye mesajlaştığımızı biliyoruz.”





Sendikacı polislere göre polis sendikası kurulmasının önünde iki büyük engel var. Birincisi zihinlerdeki sendika veya örgütlenmeye dönük ve empoze edilen olumsuz düşünceler. “Öyle bir çalışan düşünün ki kendi hak ve özgürlüklerinin mücadelesini verecek bir örgütlenmeye karşı olsun” diyen polisler, ‘grev’ gibi çekinceleri de komik bulduklarını söylüyor.





Kendilerini “Polisle siyaset kelimesi yan yana kullanılınca midesi bulanan Türk polisleriyiz” diye tanımlayan polisler, grev yasağının ise kâğıt üzerinde bile bulunmasının gereksiz olduğu görüşünde. Siyasi söylem ve eylem yasağını kabul edebileceklerini de ifade eden polisler, sendikanın özellikle yüksek rütbedeki polis şeflerinin siyasi iradeye boyun eğmek zorunda kalmayacağı bir sistem yaratabileceğini düşünüyor.





Polisler, geçmişteki Pol-Bir ve Pol-Der deneyimlerini ise ‘halkın gözünde polisi küçük düşüren, teşebbüsler’ olarak görüyor ve “Polisi polis yapan en büyük kavram tarafsız olmasıdır. Bu iki dernek maalesef bunu sağlayamamışlardır” diyor.





Haftada 40 saat mesai





Polislerin sendika kurmasına ilişkin yazıların yer aldığı sayfa 10 bin kez görüntülenmiş. Tartışmalar 25 sayfa tutuyor. İnternet sitesini kuran polislerin ifadesine göre ilk dertleri insanca yaşama hakkına sahip olmak. Çünkü internet sitesinin sahiplerine göre “polis intiharları ve cinnetlerinin hemen hemen hepsi meslekle ilgili. Fakat ‘ailevi sebepler’ denilerek kapatılmaya çalışılıyor”.





1937 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu’ndaki çalışma şartlarını düzenleyen maddenin halen o günkü şartları tasvir ettiğini de ifade eden polisler bunun nedenini “Polisin başından sopa eksik olmasın yüksek mevkilerdeki amirlerin keyifleri bozulmasın ve amirler insan haklarına aykırı yaptıkları eylemlerden sınırsız sorumsuz olsunlar” cümlesiyle anlatıyor.





Sendika kurulursa öncelikle polisin çalışma saatlerini düzenlemek için çaba harcayacaklarını ifade eden site yöneticileri, bunun için Yani Devlet Memurluğu Kanunu’nda (DMK) belirtildiği şekliyle mesailerinin haftada 40 saat olarak uygulanmasını ve çalışma esaslarının net, ayrıntılı şekilde yönetmelikte gösterilmesini istiyor. 40 saatin üzerindeki mesai için ise ek ücret talebi var. Ödemelerin tazminat yerine maaşa zam şeklinde uygulanmasını isteyen polisler üçüncü adımda ise emeklilik için uğraşıyor. Birinci dereceden emekli oldukları halde üçüncü dereceden maaş aldıklarını ifade eden polisler, bunun da düzeltilmesi için çalışacaklarını belirtiyor.





Özlük dışında da haklar talep etmeyi planlayan polisler kurumsal mobbinglerin bitmesini bekliyor.





İşçiye cop azalır mı?





Polis idarecilerden de bu konuda destek e-postaları aldıklarını ifade eden site yöneticileri, pek çok polisin ise ‘mahalle baskısı’ nedeniyle uzak durduğunu belirtiyor.

Bu arada polislerin, “İşçi ve sendikacılar artık sizin kendilerine karşı daha az cop kullanacağını umuyor” sözlerine yanıtı da şu oluyor:

“Evet, bu sayede empati kurulmuş olabilir.”



Yasa ne diyor?





Kamu Görevlileri Sendika Kanunu’na göre yalnız polis değil, asker, MİT görevlisi, hâkim, savcı ve askeri kurumlardaki sivil memurlar da sendika kuramıyor. Ancak anayasanın 90. maddesine göre bu yasak geçersiz. Anayasanın bu maddesi uluslararası yasaları ülke yasalarından üstün kılıyor. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ile yapılan sözleşmeler de her kesimin sendika kurabileceklerini gösteriyor.



Sendika olursa yumuşarlar





DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün: Çok faydalı olur. Bu polisi de yumuşatır. Sendikalı olurlarsa amirlerine karşı güvenceleri olur ve özgür davranabilirler. Yasadışı ve olumsuz emirleri daha az dikkate alabilirler.





Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk: Tüm kamu çalışanları sendika kurmalı. Bu, vatan hainliği değildir. Ülkeye zarar vermek değildir. Askeriyedeki sivil memurlara bile sendika hakkı vermeyen hükümet, polislere de vermez. Sendika göreve engel teşkil etmez. Grev kısıtlı tutulabilir.

KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul: Herkesin sendika kurması gerekli. Polis de Silahlı Kuvvetler de özgürce örgütlenmeli. ILO bunu öngörüyor. Bize bir talep gelmedi. Askeriyede çalışan sivil memurların da böyle bir girişimi var.

