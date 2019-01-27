Polisler artık siyah çorap giyecek

Kadın ve erkek polislerin görev kıyafetlerinde siyah çorap zorunlu hale geldi.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.
Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle kadın ve erkek polislerin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunlu hale geldi.
Kadın polisler, tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyebilecek.
‘Sualtı grup amirliğinde görevli balık adam’ ifadesi, ‘kurbağa adam’ olarak değiştirildi.