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POLİSLER 3 DİLDE BAYRAMI KUTLUYOR MARDİN (A.A)

17 Kasım 2010 16:29

-POLİSLER 3 DİLDE BAYRAMI KUTLUYOR MARDİN (A.A) - 17.11.2010 - Mardin'de denetim yapan trafik ekipleri, sürücülerin bayramını Türkçe, Kürtçe ve Arapça kutlayarak, onlara şeker ikram etti. Mardin Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları uygulama noktalarında seyahet eden sürücüleri durdurarak,  hız yapmamaları ve dikkatli olmaları için uyarılar yapıyor. Sürücülere, bayram şekeri ve kolonya ikram eden polis, Türkçe, Kürtçe ve Arapça hitap ederek sürücülerin bayramlarını kutluyor. Emniyet Müdür Vekili Yakup Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarının önüne geçmek için sürücülere trafik kurallarını içeren broşür dağıttıklarını belirterek, şöyle dedi: ''Amacımız vatandaşlarımızı dikkatli olmaları için uyarmak ve olası kazaların önüne geçmektir. Bir anlık hata nedeniyle üzücü bir kazanın meydana gelmesini, canlarının yanmasını istemiyoruz. Ekiplerimiz, Türkçe, Kürtçe ve Arapça vatandaşlarımızın bayramını kutluyor. Ayrıca sürücülere aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemeri takmaları için ikaz ediyor. Her bayram dönemlerinde kazalarda artış oluyor. Bunun önüne geçmek için bu tür uyarılar yapıyoruz.'' Ekiplerin ikramlarını alan sürücüler ise, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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