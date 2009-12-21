Polisle çatışan çocuğa anne tokadı

T24 - Oğlunu polise taş atarken gören anne, olayların içine girdi. Oğlunu olayların içinden çekip alan anne, tokatı bastı!





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Gazi Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişilik bir eylemci grupla polis arasında arbede çıktı.



İsmetpaşa Caddesi üzerinde gösteri yapan yaklaşık 50 kişilik grup, yolu kapatıp yürüyüş yapmak isteyince polis engeline takıldı. Polis panzerlerini taşlayan göstericilere tazyikli su ile müdahale edildi. Daha sonra polis, göstericileri, renkli su ile püskürtmeye çalıştı. Polise yaklaşık bir saat taş yağdıran göstericiler, Çevik Kuvvet polisinin gazlı müdahalesiyle ara sokaklara dağıldı.



Anne ateşe daldı çocuğunu aldı





Gazi Mahallesi'ndeki olaylar sırasında ilginç bir an yaşandı. Olayların yatışmasının ardından bir anne çocuğunu aramaya başladı. Oğlunu olayların yaşandığı bölgede bulan anne çocuğuna 'Neden olayların olduğu yerdesin?' diye kızarak tokat attı. Polislerin arasından geçen kadın, çocuğunu gösterin 'Bunu da vurun' diyerek polislere seslendi.

