-Polisiye yazarları morg için yarışıyor LONDRA (A.A) - 31.10.2011 - Dünyaca ünlü on polisiye yazarı, adlarını taşıyacak bir morga sahip olmak için yarışıyor. İskoçya'daki Dundee Üniversitesi, yeni morgu ve araştırma tesisi için "Morg için Bir Milyon" adlı bir kampanya başlattı. Üniversitenin internet sitesindeki oylamaya katılarak en çok sevdikleri polisiye yazarını seçenler, kampanyaya 1 İngiliz sterlini bağışlayacak. En çok oy olan yazarın adı, üniversitenin yeni morguna verilecek. Yarışmaya, ünlü polisiye yazarları Tess Gerritsen, Kathy Reichs, Lee Child, Harlan Coben, Mark Billingham, Jeffrey Deaver, Jeff Lindsay, Stuart MacBride, Peter James ve Val McDermid katılıyor. Dundee Üniversitesi'nin Anatomi ve İnsan Tanımlama Merkezinin bir parçası olarak kurulacak olan morg, İngiltere'de bedenin çok daha uzun bir süre bozulmadan saklanmasına olanak tanıyan "Thiel" yöntemi ile mumyalama işlemi yapan ilk morg olacak.