T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polisiye yazarları morg için yarışıyor LONDRA (A.A)

31 Ekim 2011 23:33

-Polisiye yazarları morg için yarışıyor LONDRA (A.A) - 31.10.2011 - Dünyaca ünlü on polisiye yazarı, adlarını taşıyacak bir morga sahip olmak için yarışıyor.  İskoçya'daki Dundee Üniversitesi, yeni morgu ve araştırma tesisi için "Morg için Bir Milyon" adlı bir kampanya başlattı.    Üniversitenin internet sitesindeki oylamaya katılarak en çok sevdikleri polisiye yazarını seçenler, kampanyaya 1 İngiliz sterlini bağışlayacak.    En çok oy olan yazarın adı, üniversitenin yeni morguna verilecek.  Yarışmaya, ünlü polisiye yazarları Tess Gerritsen, Kathy Reichs, Lee Child, Harlan Coben, Mark Billingham, Jeffrey Deaver, Jeff Lindsay, Stuart MacBride, Peter James ve Val McDermid katılıyor.  Dundee Üniversitesi'nin Anatomi ve İnsan Tanımlama Merkezinin bir parçası olarak kurulacak olan morg, İngiltere'de bedenin çok daha uzun bir süre bozulmadan saklanmasına olanak tanıyan "Thiel" yöntemi ile mumyalama işlemi yapan ilk morg olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24