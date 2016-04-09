Polisin tören üniformalarını çalan hırsızlar, olası terör eylemine karşı emniyet birimlerini alarma geçirdi

Gaziantep'te polislerin tören kıyafeti çalınmasıyla tüm emniyet birimleri alarma geçti. Çalınan üniformaların yaklaşan polis haftası kutlamalarında olası terör saldırılarında kullanılması ihtimaline karşı tüm emniyet birimleri uyarıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir atölyeye giren hırsızlar, polislere ait 6 adet tören üniformasını çaldı. Ekipler, işyerinde daha pahalı giysiler ve makineler dururken, sadece polis üniformasının çalınması üzerine alarma geçti.

Türk Polis Teşkilatı'nın yarın yapacağı kuruluş yıldönümü kutlamaları öncesi polis süsü verilmiş olası canlı bomba saldırılarına karşı tüm birimler uyarıldı.Polis güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızları bulmaya çalışıyor.