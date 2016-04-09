T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisin tören üniformalarını çalan hırsızlar, olası terör eylemine karşı emniyet birimlerini alarma geçirdi

İş yerindeki daha pahalı giysiler ve makineler dururken, sadece polis üniformasının çalınması ekipleri teyakkuza geçirdi

09 Nisan 2016 13:13

Gaziantep'te polislerin tören kıyafeti çalınmasıyla tüm emniyet birimleri alarma geçti. Çalınan üniformaların yaklaşan polis haftası kutlamalarında olası terör saldırılarında kullanılması ihtimaline karşı tüm emniyet birimleri uyarıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir atölyeye giren hırsızlar, polislere ait 6 adet tören üniformasını çaldı. Ekipler, işyerinde daha pahalı giysiler ve makineler dururken, sadece polis üniformasının çalınması üzerine alarma geçti.

Türk Polis Teşkilatı'nın yarın yapacağı kuruluş yıldönümü kutlamaları öncesi polis süsü verilmiş olası canlı bomba saldırılarına karşı tüm birimler uyarıldı.Polis güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızları bulmaya çalışıyor.

ETİKETLER

gaziantephırsızlıkteyakkuzemniyet birimleri alarmda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24