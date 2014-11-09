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Polisin 'sehven' dediği operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı

Operasyonda 4'ü Kocaeli'den, 7'si diğer illerden müdür, amir ve memur olmak üzere 11 polis gözaltına alındı

09 Kasım 2014 20:40

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli ile birlikte 8 ilde emniyet mensuplarına yönelik dün başlatılan 'paralel yapı' operasyonuyla ilgili olarak yeni gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürü'nün "Gözaltılar sehven oldu" dediği gözaltı kararının Kocaeli Emniyeti'nde 11 ismin gözaltına alındığı belirtildi.

Kocaeli'de dün ilerleyen saatlerde Emniyet Müdürlüğü'nden gözaltı olmadığı ve Savcılığın talimatında yanlış anlaşılma olduğu belirtilmesine rağmen, bugün 11 müdür, amir ve polisin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bu arada gözaltına alınan polislerin aileleri Emniyet Müdürlüğü'nün Derince Kaşkaldere'deki binası önünde toplanmaya başladı.

Dün sabah saatlerinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli, İstanbul , Diyarbakır , Edirne, Sivas, Bitlis, Gümüşhane ve Ardahan'ı kapsayan operasyon başlattığı, 17 polisin gözaltına alındığı duyuruldu. İlerleyen saatlerde ise, gözaltı olmadığı, sadece bazı polislerin evlerindeki bilgisayarların incelenmekte olduğu bildirildi.

Ancak bugün ise operasyonda 4'ü Kocaeli'den, 7'si diğer illerden müdür, amir ve memur olmak üzere 11 polisin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan polislerin aileleri ve avukatları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün Derince İlçesi'nin Kaşkaldere mevkiinde bulunan binasının önünde toplanmaya başladı. Avukatlar da burada yaptıkları açıklamada, 11 polisin gözaltına alındığını doğruladı.

Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarımel, dün yaptığı açıklamada gözaltı uygulamasının Cumhuriyet Savcılığı talimatının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirterek, "Gözaltı uygulaması kaldırıldı. Soruşturma kapsamındaki müdür amir ve memurların evlerindeki bilgisayarlar incelemeye alındı" demişti. 

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