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Polisin ölmek üzereyken kurtardığı köpek, 6 ayda sağlığına kavuştu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polisler, sağ arka bacağı kırılmış ve ölmek üzereyken buldukları köpeği, aralarında para toplayıp tedavi ettirdi

20 Aralık 2017 14:04

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da polisler, sağ arka bacağı kırılmış ve ölmek üzereyken buldukları köpeği, aralarında para toplayıp tedavi ettirdi. Polisler, 6 ayda sağlığına kavuşan köpeği sahiplendirdi.
6 ay önce Kepez ilçesi Altınova Bulvarı\'nda yol uygulamasına giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yol kenarında sağ arka bacağı kırık ve kan içinde bir köpek olduğunu fark etti. Ekibin bir bölümü görevine devam ederken, yaralı köpeği alan polisler, tedavi için veterinerin yolunu tuttu. Kırık bacağı alçıya alınan ve tedavi edilen köpek, kısa sürede eski sağlığına kavuştu. Köpeğe \'Paşa\' adını veren polisler, hayvanı sahiplendirdi.
Haftanın belirli günlerinde uygulama yapan kurtarıcılarını gören \'Paşa\', polislerin yanından ayrılmıyor. Köpekle oynayarak zaman geçiren polisler, \"Ölmek üzereyken bulmuştuk. Tedavi sürecinde çok iyi baktık. Kısa sürede sağlığına kavuştu. Biz görevimizi yaparken yanımıza geliyor. Bizimle beraber saatlerce bekliyor. Uygulama yerimizden ayrılırken o da yeni sahibinin yanına gidiyor\" dedi.

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