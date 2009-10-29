Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan masaj salonu işletmecisi kadın, yine yakalanınca polisin kulağını ısırdı.



İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı girişinde trafik kontrolü yapan polisler, Fatma Doğan’ın (40) kullandığı otomobili durdurdu. Daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine el konulduğu anlaşılan masaj salonu işletmecisi Fatma Doğan, “Siz polisler hep beni mi takip ediyorsunuz?” diyerek görevlilerle tartışmaya başladı. Ehliyetsiz araç kullanmasının yanı sıra aracının trafik sigortası süresi de biten Doğan, işlem yapmaya başlayan polislere saldırdı. Polis memurlarından Y.Y.’nin kulağını ısıran, diğer polis R.S.’ye de hakaretler yağdıran Fatma Doğan güçlükle kontrol altına alındı.

Kimseyi ısırmadım

Çağrılan asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma Doğan’dan polisler şikâyetçi oldu. Adliyeye sevk edilen Doğan tutuksuz yargılan-

mak üzere serbest bırakıldı.

Suçlamaları reddeden Fatma Doğan “5 ay önce aynı ekibe alkollü yakalandım. Uygunsuz teklif yaptılar. Tartışınca ehliyetime el konuldu. Bu kez aracı arkadaşım kullanıyordu. Ama polisler yine mi sen diyerek bana ceza kesti.

Tartıştık ama kulak ısırmadım ve vurmadım. İki polisten şikayetçi oldum” dedi.